Crear una regidoria de Llengua Catalana, un Consell Local per la Llengua i promoure’n l’ús amb alguna entitat supramunicipal com podria ser la xarxa Municipis per la Llengua. Aquests són els tres principals objectius de la moció que aquest dilluns ha aprovat el ple de l’Ajuntament de Sabadell, gràcies a l’abstenció del PSC, que té majoria absoluta. La proposta va rebre els vots a favor dels proposants (ERC, Crida, Sabadell En Comú Podem i els regidors no adscrits Lluís Matas, Katia Botta i Gabriel Fernàndez) i en contra de Vox i PP. El portaveu del Govern i del PSC, Eloi Cortés, ha apuntat que “tot i els matisos, considerem que és prou important que tots fem esforços i pugui tirar endavant”. Ha afegit que si s’ha de crear o no una regidoria per la llengua catalana “ho ha de decidir el proper Govern”, que s’elegirà després de les eleccions municipals de maig de 2027.
Des d’ERC, la portaveu Sílvia Renom reclama “que Sabadell assumeixi la seva responsabilitat en la defensa i la promoció del català i que ho faci no només amb declaracions, sinó amb una política lingüística pròpia, estable i compartida amb la ciutat”. La regidora republicana ha subratllat que perquè el català tingui futur “hem de fer possible que tothom el pugui conèixer, utilitzar i sentir com a propi”, fent referència en aquest aspecte al Pacte Nacional per la Llengua.
Per part de la Crida per Sabadell, el regidor Guillem Fuster ha assenyalat que la moció representa “una oportunitat” perquè la ciutat remi a favor de la llengua catalana i ha posat deures al pròxim executiu: “hi ha poca excusa perquè qui entri en el pròxim mandat democràtic no ho dugui a terme”.
Katia Botta, en representació també de Lluís Matas –que fins ara eren el grup municipal de Junts i han passat a ser regidors no adscrits– ha exposat que amb aquestes propostes “no es tracta de generar confrontació ni d’excloure ningú, al contrari, es tracta de garantir que la llengua pròpia de Catalunya continuï sent la llengua útil, viva, compartida i accessible per a tothom, també les persones que han arribat recentment a la nostra ciutat. I l’altre regidor no adscrit, Gabriel Fernàndez, ha insistit en la necessitat que cadascú prengui consciència del rol que pot tenir “per poder salvar la llengua pròpia de Catalunya i, per tant, d’aquesta ciutat”. “No hem d’esperar res més que de nosaltres mateixos per poder revertir aquesta situació”, va afegir.
El portaveu de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena, ha remarcat que “sempre hem estat i estarem al costat de la nostra llengua, donant suport a totes aquelles mesures que fomentin l’ús social de la llengua catalana”.
Per part de Vox, l’edil Núria Acacio ha rebutjat que el català “es faci servir com una arma política, que s’enfronti al castellà o que es converteixi en una excusa per imposar, sancionar o dividir els ciutadans”. Cuca Santos (PP) aposta perquè la llengua es fomenti “des de la llibertat i la convivència”.