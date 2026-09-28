L'alt preu de la gasolina frena el cotxe a Sabadell

L'escalada dels preus del carburant continua castigant la cartera dels sabadellencs. Omplir el dipòsit a la ciutat té avui un cost mitjà d'1,85 euros per litre per a la gasolina 95 i d'1,90 euros per litre per al dièsel, segons la mostra recollida pel diari a les diverses estacions de Sabadell. Aquesta situació fa que triar bé l'estació de servei sigui clau: entre les opcions 'low cost' (entorn dels 1,72 euros per litre) i les cadenes tradicionals (que superen els 2 euros per litre), la diferència pot arribar als 36 cèntims per litre, o el que és el mateix, un estalvi de prop de 20 euros per dipòsit.
Aquesta escalada ve marcada pel conflicte a l'Orient Mitjà, que va disparar la benzina des dels 1,40 euros per litre fins als màxims actuals. Per suavitzar l'impacte, el Govern central va aplicar mesures com la rebaixa de l'IVA (del 21% al 10%) i bonificacions progressives a l'impost d'hidrocarburs (de 15 a 5 cèntims fins al setembre). Tanmateix, amb la fi d'aquests ajuts el 30 de setembre i l'encariment continuat des de l'estiu, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, negocia ara amb els agents socials la continuïtat de les ajudes per frenar l'impacte de la inflació en famílies i empreses.
Aquest encariment està canviant de manera radical la mobilitat de la ciutat. Molts veïns han optat per prioritzar el transport públic per reduir despeses. "Abans agafava el cotxe per anar a tot arreu, però des de fa un parell d'anys vaig amb transport públic a tots llocs", explica Manuel Martínez, jubilat de la Creu Alta. En la mateixa línia, l'estudiant Joan Solans assenyala que es mou habitualment en bus o FGC: "El cotxe l'agafo poc, perquè cada vegada que ho faig em gasto molts diners".
Per aquells que depenen del vehicle privat, la situació és cada cop més complicada. Maria López, dependenta del barri de Gràcia, lamenta que per feina no té altra alternativa: "Al final no ens ho podrem permetre, els preus són molt alts". Davant d'aquesta situació, la cerca de les opcions més econòmiques s'ha convertit en l'única sortida. "Utilitzo el cotxe per necessitat i els preus són altíssims. No tinc més remei que buscar sempre les gasolineres més barates", conclou Laura Pujol, estudiant resident a Sabadell.
Amb una incertesa econòmica persistent i uns costos "desorbitats", el mapa de la mobilitat a Sabadell està canviant a marxes forçades. Mentre les opcions d'estacions d'autoservei i 'low cost' continuen guanyant usuaris i registrant llargues cues, cada vegada són més els ciutadans que adapten les seves rutines diàries per reduir l'ús del vehicle privat. La combinació d'un transport públic més freqüentat i la recerca constant de l'estalvi, semblen ser, a hores d'ara, l'únic escut dels sabadellencs davant d'uns preus que continuen a nivells rècord.