ERC i En Comú Podem volen blindar el tanatori públic de Sabadell després de 2027

ERC Sabadell i Sabadell En Comú Podem portaran al pròxim Ple una moció conjunta per abordar la continuïtat del tanatori públic de la ciutat més enllà del 2027. El seu objectiu és definir amb antelació el futur del servei, a causa de la finalització de l'actual concessió de l'equipament de la ronda d'Orient; que serà el 31 de desembre de 2027.
Ara mateix, la titularitat del tanatori és pública, però ho gestiona una empresa concessionària. Paral·lelament, aquesta mateixa empresa està construint un nou tanatori de caràcter privat, que està previst que entri en funcionament el 2028. En aquest context, les dues formacions consideren necessari concretar quina serà l’alternativa pública un cop acabi l’actual concessió.
Segons explica ERC, la moció és fruit del consens entre les dues formacions, que inicialment havien plantejat propostes diferents. "Hem arribat a un consens amb En Comú Podem partint de propostes diferents, però amb un objectiu compartit: garantir que Sabadell no es quedi en cap moment sense una alternativa funerària pública", afirma la portaveu d'ERC Sabadell, Sílvia Renom.
Entre les mesures que proposen hi ha l’elaboració, en un termini de tres mesos, d’un pla de continuïtat del servei. La iniciativa també planteja mantenir la titularitat i l’ús públic de l’actual tanatori, com a mínim fins que un futur equipament públic estigui plenament operatiu.
La moció reclama, a més, estudiar diferents fórmules per gestionar el servei. Entre les opcions que es posen sobre la taula hi ha la gestió directa per part de l’Ajuntament o la creació d’una empresa pública de serveis funeraris.
Un altre dels punts de la proposta fa referència a la ubicació d’un futur tanatori municipal. ERC i En Comú Podem demanen estudiar, abans que acabi el mandat, la viabilitat de situar-lo prop del cementiri de Sant Nicolau, una possibilitat que ja contempla el Pla Director del Cementiri.
En cas que finalment es construís un nou equipament i es traslladés el servei, les formacions proposen obrir un procés participatiu per determinar els usos de l’actual edifici de la ronda d’Orient. Plantegen diverses possibilitats com destinar-lo a nous equipaments o a habitatge públic.
Renom defensa que la planificació s’ha de fer abans que finalitzi la concessió. "Cal planificar amb temps el futur del servei i estudiar quin model de gestió pública volem", assenyala la portaveu d’ERC, que afegeix que no s’hauria d’arribar a finals de 2027 "improvisant o prorrogant una concessió perquè no s’ha fet la feina a temps".