La ronda Collsalarca afronta noves restriccions mentre avancen els treballs

Les obres de remodelació de la ronda Collsalarca entren en una nova fase amb canvis en la mobilitat a partir del dilluns 28 de setembre. Els treballs, que ja han superat l’equador de l’execució, comportaran nous talls de trànsit en alguns punts, mentre que altres trams quedaran progressivament reoberts.
L’actuació, impulsada per l’Ajuntament amb una inversió superior als 6,3 milions d’euros, s’estén al llarg de gairebé un quilòmetre, entre l’avinguda de l’Alcalde Moix i el carrer de Vinhamala. Segons detalla el consistori, "l’objectiu del projecte és renovar l’espai urbà i introduir canvis tant en la mobilitat com en els espais destinats als vianants".
A partir de dilluns es podrà circular en sentit descendent entre els carrers de la Llanera i de la Selva. També quedarà obert al trànsit en el tram comprès entre els carrers de Corones i de la Llanera.
Al mateix temps, però, avançaran els treballs en altres punts de la ronda. En concret, es tallarà la circulació en sentit nord entre els carrers dels Clavells i de Corones, i en sentit sud entre els carrers de la Selva i d’Arousa. L’Ajuntament calcula que aquestes afectacions tindran una durada aproximada de quatre setmanes.
"Els treballs s’estan duent a terme per fases per minimitzar les afectacions al veïnat", explica el consistori, que també assenyala que s’està informant els residents i els comerços sobre els canvis i els itineraris alternatius.
Actualment, les obres se centren entre els carrers del Lluçanès i d’Arousa, on es renova la calçada i s’amplien les voreres. El projecte també contempla igualar els nivells entre la vorera i la calçada per facilitar l’accessibilitat.
Pel que fa al trànsit, la remodelació inclou mesures de pacificació de les cruïlles i l’establiment d’una velocitat màxima de 30 quilòmetres per hora. També es preveu instal·lar nou enllumenat, bancs, papereres, fonts i càmeres de videovigilància.
La transformació inclou igualment una ampliació de la vegetació. D’acord amb les previsions municipals, la nova configuració incorporarà 522 arbres i vegetació arbustiva amb espècies seleccionades per la seva resistència al canvi climàtic i pel seu menor potencial al·lergènic.
En matèria d’aparcament, aquest estiu ha entrat en funcionament un nou espai al costat del Pavelló del Nord, amb capacitat per a una cinquantena de vehicles. El consistori també preveu habilitar més places als voltants del Parc del Nord.
A la plaça de Pau Trullà, paral·lelament, es renovarà la zona de jocs infantils. "L’objectiu és fer-la més accessible i atractiva per a les famílies", assenyala l’Ajuntament. Els canvis en el transport públic es poden consultar al web i a l’aplicació de la TUS.