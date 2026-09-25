Sabadell En Comú Podem vol millores al barri de 'Las Latas': "Els veïns han de guanyar qualitat de vida"

El barri de 'Las Latas', a Can Gambús, afronta una nova transformació urbanística. El seu reduït espai, els problemes d’aparcament i la manca de zones verdes preocupen un veïnat que reclama des de fa molt temps que les noves construccions tinguin el menor impacte possible sobre la vida del barri. “Som el barri més petit de Sabadell i les edificacions ens estan empresonant”, assenyala Patricia Martínez, presidenta de la plataforma de veïns de 'Las Latas'. "Els nostres avis van fundar el barri i no ho aconseguiran: no marxarem d'aquí", ha defensat Martínez. Aquest dilluns vinent, al Ple municipal, l'Ajuntament de Sabadell aprovarà l'adjudicació d'un terreny a la carretera de Terrassa, 527-537, on una gran cadena de supermercats aterrarà a la ciutat "per un cànon de nou milions d'euros". En aquest context, Sabadell En Comú Podem vol que la implantació prevista del nou equipament al barri –amb una cessió de 55 anys– vagi més enllà de la construcció de l’equipament i dels accessos necessaris per al seu funcionament.
El grup municipal planteja aprofitar l’actuació per intervenir també sobre l’entorn i millorar-ne les condicions urbanes amb una part de l'excedent dels nou milions d'euros que ingressarà el consistori. La proposta del grup municipal demana reurbanitzar els carrers i espais propers, millorar voreres, passos de vianants i itineraris accessibles, incorporar més arbrat i zones verdes i crear espais de descans. "Tenen el mateix dret de viure bé els veïns d'aquesta zona que els de qualsevol barri de la ciutat", ha exposat Joan Mena, portaveu de la formació. També plantegen reforçar els itineraris a peu i en bicicleta i evitar que la nova edificació es converteixi en una barrera entre el barri i el seu entorn.
Un dels punts que més preocupa els veïns és l’aparcament. La formació demana que l’Ajuntament estudiï les necessitats actuals i futures de la zona i valori la creació de places d’ús veïnal allà on sigui possible. “Si ara no tenim lloc, què farem quan vinguin més veïns amb els anys?”, es preguntava una veïna. El grup calcula que es podrien habilitar entre 40 i 50 places, com a mínim, i demanen un esforç al consistori per "millorar la qualitat de vida del barri", deia Mena, que també posa el focus en els espais infantils del barri, alguns dels quals considera que es troben degradats. Per al grup municipal, doncs, els beneficis de la nova actuació no haurien de quedar restringits a l’activitat comercial, sinó que també haurien de traduir-se en millores visibles per al veïnat.