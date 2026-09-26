La seguretat guanya pes en el debat social i polític. La Crida ja va posar la lupa en el model de Sabadell, tal com va explicar fa uns dies el Diari. Ara, en clau vallesana, Junts proposa estudiar una reorganització territorial del servei policial al sector nord de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Sabadell. L’objectiu és analitzar si l’organització actual respon adequadament a les característiques del territori i a les necessitats futures dels municipis de la comarca. La iniciativa es va presentar a Castellar en un acte organitzat pel partit, amb la participació dels caps de llista dels municipis impulsors: Joan Juni, de Castellar; Francesc Cadafalch, de Sentmenat; i Pere Rifa, de Sant Llorenç Savall. També hi van ser els diputats al Parlament de Catalunya Josep Rius i Joan Canadell.
La proposta planteja explorar la creació d’una Comissaria de Districte Mixta Mossos d’Esquadra–Policia Local a Castellar, aprofitant la previsió de construir una nova comissaria de la Policia Local en una parcel·la d’equipaments de l’àmbit de la remodelació de l’antiga fàbrica Playtex. Una ubicació a poc més de 5 quilòmetres de la comissaria de Sabadell que serviria per donar cobertura a diferents municipis. De fet, el nou espai que visualitza el grup atendria els veïns de Castellar, Sentmenat, Sant Llorenç Savall i Gallifa –els dos últims, sense Policia Local pròpia–. Les quatre localitats sumen conjuntament prop de 38.000 habitants i comparteixen una realitat territorial, de mobilitat i de serveis que, segons els promotors de la formació política, justifica l'anàlisi d'un possible canvi en el format actual.
Sense condicionar els recursos actuals
El plantejament, sostenen, no és crear una estructura policial al marge de l’actual ABP de la capital vallesana, sinó estudiar una evolució de la seva organització territorial, reforçant la proximitat dels serveis policials al sector nord. En aquest sentit, les veus han posat com a referència el fet que l'àrea sabadellenca ja disposa d’una estructura territorial descentralitzada: des de fa anys, Santa Perpètua de Mogoda compta amb una Comissaria de Districte dels Mossos d’Esquadra que depèn de Sabadell i que dona cobertura també a Polinyà i Palau-solità i Plegamans. Alhora, el model de dependències compartides entre cossos té diverses experiències a Catalunya. La Generalitat ha impulsat aquesta mena d’equipaments com a part d’un sistema de policia de proximitat i ha destacat la coordinació entre els dos cossos i la suma d’esforços i recursos. Entre les mostres existents, des de Junts assenyalen els casos de Salt i Banyoles, i també fórmules de dependències compartides a Palafrugell i Moià.
Durant l’acte, es va remarcar especialment que la proposta no vol desvestir de personal ni de recursos l’actual ABP, ni traslladar efectius actuals d’un sector a un altre. El plantejament és que qualsevol eventual reorganització territorial vagi acompanyada d’un increment dels recursos humans disponibles, aprofitant les noves incorporacions de mossos que es produeixen cada any amb les promocions de l’Escola de Policia de Catalunya. Segons remarquen els juntaires, la iniciativa ja ha començat a traslladar-se a l’àmbit institucional. Aquest setembre s'han registrat les mocions als quatre ajuntaments i també s'ha presentat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya perquè s’estudiï aquesta reorganització territorial de la seguretat.
Fonts de l'Ajuntament de Castellar, on s'establiria l'equipament, asseguren que qualsevol proposta orientada a la seguretat és valorada per l’equip de govern. Les parts s'han trobat per definir els acords de la moció, tenint en compte, diuen, que hi ha una ABP a uns 6 quilòmetres de Castellar i "que som el municipi amb menys delictes de tot Espanya". A més, avisen "la moció es presenta a diferents municipis, que tenen realitats molt diferents". Tant a Sant Llorenç –amb els vots favorables d'ERC i Junts– com a Sentmenat –amb els avals de PSC, Junts i Vox, l'abstenció d'ERC i la negativa d'ACS– s'han aprovat aquesta setmana les mocions. S'obre ara un període per analitzar la viabilitat del projecte. El debat està obert.