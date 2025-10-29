Les obres d’urbanització de la Playtex començaran aquest novembre

El nou nucli d'habitatges públics a l'antiga fàbrica Playtex és un dels grans projectes dels últims mandats a Castellar. De fet, fa anys que és damunt la taula com una de les carpetes que centra totes les mirades. Ara, l’Ajuntament ha confirmat que iniciarà aquest mes de novembre les obres d’urbanització del solar, un pas determinant per a la transformació urbana d’aquest espai de propietat municipal on es construiran prop de 200 habitatges de lloguer assequible. “Volem donar resposta a una necessitat de molts castellarencs, el dret a accedir a un habitatge digne i adequat”, destaca l'alcaldessa, Yolanda Rivera. Per això, “iniciem aquest projecte, que oferirà una oportunitat de futur a moltes persones de Castellar, amb habitatges destinats a joves, gent gran, famílies i persones amb mobilitat reduïda”, detalla.
Les obres, que tindran una durada d’un any, inclouran l’adequació de l’espai públic i la instal·lació de serveis bàsics. D’aquesta manera a finals del 2026 es deixarà el terreny a punt per a la construcció de dues promocions d’habitatge de protecció oficial (HPO) en règim de dret de superfície per 75 anys: una anirà a càrrec de l’Institut Català del Sòl (Incasòl) i l’altra es licitarà l’any que ve. Les obres d’urbanització del solar de la Playtex aniran a càrrec de l’empresa Tomás Gracia Corporación SA per un preu d’adjudicació de 2,65 milions d’euros, IVA inclòs. El desenvolupament d'aquest sector al costat del Viena s’emmarca dins el programa Catalunya Lidera, vinculat al Pla 50.000 de la Generalitat, que vol impulsar la construcció de 50.000 habitatges públics arreu del país abans del 2030.
La renovació de tot un espai
El consistori confia que el solar de la Playtex, de 5.200 metres quadrats de sòl i prop de 20.000 metres quadrats d’edificabilitat, es convertirà en un espai amb vida que tindrà habitatges sostenibles, 800 metres quadrats de baixos comercials, zones verdes i una reserva per a equipaments de 3.000 metres quadrats. Un nou barri que ha de suposar un motor d'activitat a l'entrada del poble, en un procés que es viu en els últims anys i que té en la construcció de la nova rotonda de la B-124 una de les darreres passes en el terreny. El disseny urbanístic inclou la nova plaça de les Treballadores de la Playtex, un espai d’estada amb pèrgoles i terrasses connectades als locals comercials, escenari, bancs de fusta, zona verda arbrada i una àrea de jocs infantils. El conjunt es concep com a refugi climàtic, amb paviments drenants, vegetació autòctona amb baix requeriment hídric i un sistema per reaprofitar l’aigua de pluja.
Els habitatges inclouran un centenar de places d’aparcament soterrat. A més, n’hi haurà una cinquantena més en superfície, disposades en bateria, al nou carrer d’Emília Carles i Tolrà, paral·lel a la carretera de Sabadell. A aquesta via s’hi podrà accedir a través de la rotonda de la carretera de Sabadell o pel carrer de Turuguet i connectarà amb el carrer de J.V Foix de Can Carner.
La inscripció al registre de sol·licitants d’HPO
Coincidint amb l’inici de les obres d’urbanització, l’Ajuntament ha impulsat una campanya informativa adreçada a totes aquelles persones interessades en els futurs habitatges de lloguer assequible. En aquest sentit, la Regidoria d’Habitatge informa que per optar a un dels futurs pisos cal estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest és un requisit imprescindible per poder participar en els processos d’adjudicació que es duran a terme. La inscripció és gratuïta i es pot fer en línia o al Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador amb cita prèvia. També es recomana comprovar que les inscripcions ja existents no estiguin caducades. Altres requisits seran no tenir habitatge en propietat, acreditar un mínim de tres anys d’empadronament a Castellar del Vallès i demostrar capacitat econòmica per fer front al lloguer.
Durant el 2023, més d'un miler de persones es van inscriure en una llista d'interessats a llogar un habitatge social a la futura promoció. L’objectiu aleshores era conèixer el nombre i el perfil dels castellarencs que volien optar a alguns dels pisos. Poques setmanes després, un grup de veïns de la zona es va mobilitzar contra el projecte, demanant una consulta popular per decidir el futur de l'espai. En aquell moment, la previsió era que els immobles s’enllestissin al llarg del 2025. Un calendari que no es complirà.