Castellar tindrà una nova rotonda entre el futur Esclat i els pisos de l'antiga Playtex

La carretera B-124 d'accés a Castellar des de Sabadell sumarà una quarta rotonda consecutiva en la part d'entrada a la zona més residencial, a l'altura de l'Espai Tolrà, on s'estan fent les obres del futur Esclat. D'aquesta manera, els conductors que arribin a la vila encadenaran les rotondes del McDonald's, el Burger King, el Mercadona -construïda el 2020 precisament per la posada en marxa de l'establiment- i aquest futur element giratori davant del Viena, que modificarà la mobilitat en aquest entorn.
Des del consistori confien que la B-124 sumarà la rotonda "en els propers mesos", concretament, a la intersecció amb els carrers d’Espanya i de Suïssa. Aquest nou element viari permetrà millorar la connectivitat entre ambdós costats de la via, facilitant la circulació i l’accés tant al sector que connecta amb els terrenys de l’antiga fàbrica Playtex -on s'han de construir els pisos de protecció oficial- i amb l’entorn de l’edifici de Can Turuguet com a la zona residencial i comercial situada entre l’Espai Tolrà i la plaça d’Europa.
Treballs en marxa
Els treballs han començat aquesta setmana amb l’aplegament de material de l’obra, que es preveu enllestir a començaments del 2026. La construcció de la nova rotonda anirà a càrrec del promotor urbanístic que desenvolupa el polígon d’actuació situat entre els carrers d’Espanya, Suïssa i Itàlia, tal com estableix el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Precisament, on s'ubicarà el nou supermercat.
La rotonda, d’un sol carril i amb un diàmetre de 19 metres, connectarà amb tots els vials existents en aquesta cruïlla i també amb un de nou: el futur carrer d’Emília Carles i Tolrà. Aquest nou vial s’urbanitzarà paral·lelament a la carretera, dins del sector d’habitatges previst als terrenys de l’antiga Playtex. La infraestructura està dissenyada per garantir la circulació de tot tipus de vehicles, inclosos autobusos rígids de fins a 14 metres de longitud.
Restriccions puntuals de trànsit
Durant l’execució de les obres es mantindrà el trànsit rodat en ambdós sentits, tot i que s’hi podran aplicar restriccions puntuals per motius de seguretat. El projecte d’urbanització també preveu el desviament dels serveis afectats i la incorporació d’un pas de vianants semaforitzat amb botonera per garantir la seguretat i la fluïdesa de la circulació. Justament en el punt on es fa l'obra, un motorista veí de Castellar va perdre la vida en una topada amb dos cotxes.
L'actuació, d'iniciativa privada, recorda a l'executada fa cinc anys per l'obertura del nou Mercadona. Aleshores, amb un pressupost de 876.506 euros. Ara, la previsió del cost total dels treballs és de 287.925,37 euros, un import que assumirà íntegrament la promotora del sector.