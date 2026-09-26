CIPO obre les portes i celebra amb la ciutat

CIPO ha celebrat aquest dissabte una nova edició del CIPOFest, una jornada que ha convertit les instal·lacions de l’entitat en un punt de trobada entre usuaris, famílies, treballadors, veïnat i ciutadania. La festa, que arriba enguany a la quarta edició, ha combinat activitats esportives, artístiques, musicals i gastronòmiques amb l’objectiu d’apropar CIPO a la ciutat.
La jornada ha començat a les 9 h amb la 4a Caminada Popular, organitzada amb la Unió Excursionista de Sabadell, amb un recorregut urbà de menys de cinc quilòmetres. Al llarg del matí també hi ha hagut graffiti en directe de l’artista Viena Boedo, visites a les instal·lacions, pinta-cares, artesania per la inclusió, vermut, música amb PLAYMAN, una mostra de dansa d'Harmony Escola de Dansa i una rifa solidària.
Per al president de CIPO, Joan Madaula, el sentit de la jornada va més enllà de celebrar una festa. "És un dia de festa de l’entitat, quan obrim la porta a totes les persones que tenim, empleats, famílies, i també intentem obrir la porta a la resta de la ciutat", explica. L’objectiu, afegeix, és clar: "Volem que la ciutat ens conegui més".
Un dels elements que ja s’ha convertit en habitual del CIPOFest és el graffiti. Per quart any consecutiu, una paret de CIPO s’ha transformat en un espai artístic. "A una paret de formigó lletja li estem donant una part artística molt agradable", assenyala Madaula.
La festa també ha servit per reconèixer la trajectòria de persones vinculades a l’entitat durant anys, un moment que el president considera especialment important.
Més enllà de la celebració, CIPO afronta els pròxims anys amb nous reptes. Madaula destaca la consolidació del projecte artístic amb l’Estruch, que arriba al seu tercer any. I apunta ja cap al 2027 amb un dels grans projectes de la ciutat que afecta també l'entitat: la nova residència.
Ha estat present en la celebració la regidora d’Acció Social i Benestar Animal, Laura Pineda, que també ha remarcat el paper de CIPO a Sabadell. "No és una entitat només de l’àmbit del tercer sector, és una entitat amb qui ens relacionem tot l’Ajuntament de manera transversal", afirma.
Pineda destaca que CIPO és present en diferents àmbits de la ciutat, des de la jardineria fins a la Cavalcada de Reis o els avituallaments esportius. En matèria d’inclusió, defensa la col·laboració entre administració i entitats especialitzades: "La millor manera de garantir la inclusió de la ciutat és delegant aquelles parts que nosaltres no sabem o no podem fer bé a qui ho sap fer bé, i CIPO és un agent clau en aquest sentit".
FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: