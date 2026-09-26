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Empata el CE Sabadell, el duel en directe (1-1)

Esports

Els arlequinats busquen la seva primera victòria de la temporada fora de casa

Publicat el 26 de setembre de 2026 a les 17:20
Actualitzat el 26 de setembre de 2026 a les 18:59
18:59H

Un gol amb dedicatòria

És la primera diana d'Édgar amb l'arlequinada en partit oficial i la tercera assistència del seu gran amic Ton Ripoll aquesta temporada, un indiscutible en els esquemes de Costa. Un gol que han dedicat al lesionat i acabat d'operar Gioacchini.



18:55H

GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL CE SABADELL

23'- Marca Édgar González de cap, aprofitant el segon córner del partit, assistit per Ton  Ripoll! Empaten els de Ferran Costa.



18:53H

Nou córner pel CES

22'- Remata de cap Ton Ripoll després d'una centrada de Miki Codina.



18:51H

Primer groga del partit

19'- Primera amonestació del partit per Pere Pons després d'una falta sobre Kike Ribes.



18:48H

Cantonada pel Sabadell

18'- Primer córner d'un Centre d'Esports que busca la igualda.



18:37H

Gol del Celta Fortuna

5'- Arriba el primer del Celta Fortuna, ha marcat Álvaro Marín després d'una errada en la passada de Codina. El màxim golejador del club vigués no ha perdonat.



18:31H

Comença el partit



18:20H

Els jugadors, camí de vestidors

Els vint-i-dos protagonistes ja han marxat camí dels vestidors per als últims preparatius abans del xiulet inicial. Tot a punt a l'Abanca Balaídos per al Celta Fortuna - CE Sabadell!



18:13H

La curiositat de l'anada cap a Vigo

L'arribada a Vigo ha estat especialment accidentada per a alguns aficionats i els mitjans de comunicació. Aquest matí, el vol que havia d'anar des de l'Aeroport d'El Prat fins a la ciutat gallega tenia la sortida prevista a les 7:10 h, però un problema tècnic ha fet endarrerir molt l'horari. Fins i tot els més catastròfics han temut per arribar al partit. Finalment, el vol ha pogut enlairar cap a les 10 h, amb gairebé tres hores de retard i canvi d'avió inclòs.

En el passatge hi viatjava un bon grapat d'aficionats arlequinats, igual que la representació del Diari de Sabadell i la resta de mitjans que fan seguiment del club a domicili, els companys de RàdioSabadell, Catalunya Ràdio, RAC1 i el Diari Ara. Una anècdota curiosa.



18:02H

Quins precedents hi ha?

Tots dos equips només s'han enfrontat en dues ocasions, en la temporada 23-24 a Primera Federació. El Centre d'Esports, en aquell moment entrenat per Gerard Bofill, va caure per 4-2 davant del Fortuna de Claudio Giráldez, en un enfrontament marcat per la pluja i la polèmica. Els arlequinats van acabar amb nou futbolistes i van veure com el col·legiat assenyalava dos penals en contra. En aquell filial, a més del tècnic, hi havia futbolistes de la talla de Javi Rueda, Yoel Lago, Hugo Álvarez, Fer López, Miguel Román o Alfon González. A la tornada, a la Nova Creu Alta, el Sabadell va guanyar per 2-1, amb gols d'Abde Damar i David Soto, però va ser insuficient per acabar salvant la categoria.

A Balaídos, el conjunt arlequinat no juga des del 2011, també a Segona Divisió davant del primer equip celeste. Els locals es van imposar en aquella ocasió per 4-1 i, a final de temporada, van pujar de categoria en un equip comandat per un jove Iago Aspas, Orellana o Quique de Lucas, entre altres. Curiosament, a la banqueta s'asseia com a tècnic l'exarlequinat Paco Herrera i també, encara com a futbolista, David Català, que va entrenar el Sabadell la primera meitat de la 24-25 a Segona Federació.



17:52H

Ja escalfa el Centre d'Esports

Els futbolistes arlequinats ja es troben sobre la gespa en l'escalfament previ al partit. A partir de les 18:30 arrencarà l'enfrontament de la jornada 7 de la Lliga Hypermotion!



17:48H

Moviment a la gespa de Balaídos

Menys de tres quarts perquè la pilota rodi a l'estadi! Els porters de tots dos equips ja escalfen sobre la gespa de Balaídos.

Una vintena de seguidors arlequinats, presents a la graderia, i acompanyats per un grapat d'aficionats del Pontevedra que s'han acostat amb samarretes d'Alain Ribeiro, exfutbolista granate que juga al Centre d'Esports.



17:38H

Repassa la prèvia del partit

 



17:31H

Alineacions confirmades

Repeteix l'onze de la setmana passada Ferran Costa amb Fuoli a la porteria, Català, Edgar i Óscar Sanz com a centrals, Ton Ripoll a la dreta, Miki Codina a l'esquerra, Urri, Quadri i Pere Pons al mig del camp i Joel Priego acompanyant la referència, que torna a ser Gastón Valles. Cau de la convocatòria el lesionat Xavi Moreno i també Patrick Nuamah.

Per part del Fortuna, juga Coke, Gavián, Ribes, Ndiaye, Burcio, Marín, Óscar Marcos, Kibet, Capdevila, Anxo i Milla.



17:25H

Com arriben els equips?

Els arlequinats estan signant un gran inici de lliga. Els de Ferran Costa arriba després de guanyar amb solvència el Real Oviedo en un partit molt complet de tot l'equip. Són sisens, en zona play-off, amb onze punts.

El Fortuna, per la seva banda, suma set punts i és quinzè a la taula de la Hypermotion. El filial gallec ve de perdre davant de l'Almería (2-0) i va caure també la setmana anterior clarament a casa contra l'Eibar (0-4).



17:21H

Poc més d'una hora per al partit

El CE Sabadell busca assaltar l'Abanca Balaídos i sumar el primer triomf a domicili de la temporada davant d'un Celta Fortuna que vol recuperar la seva millor versió després de dues derrotes consecutives.



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