Tots dos equips només s'han enfrontat en dues ocasions, en la temporada 23-24 a Primera Federació. El Centre d'Esports, en aquell moment entrenat per Gerard Bofill, va caure per 4-2 davant del Fortuna de Claudio Giráldez, en un enfrontament marcat per la pluja i la polèmica. Els arlequinats van acabar amb nou futbolistes i van veure com el col·legiat assenyalava dos penals en contra. En aquell filial, a més del tècnic, hi havia futbolistes de la talla de Javi Rueda, Yoel Lago, Hugo Álvarez, Fer López, Miguel Román o Alfon González. A la tornada, a la Nova Creu Alta, el Sabadell va guanyar per 2-1, amb gols d'Abde Damar i David Soto, però va ser insuficient per acabar salvant la categoria.
A Balaídos, el conjunt arlequinat no juga des del 2011, també a Segona Divisió davant del primer equip celeste. Els locals es van imposar en aquella ocasió per 4-1 i, a final de temporada, van pujar de categoria en un equip comandat per un jove Iago Aspas, Orellana o Quique de Lucas, entre altres. Curiosament, a la banqueta s'asseia com a tècnic l'exarlequinat Paco Herrera i també, encara com a futbolista, David Català, que va entrenar el Sabadell la primera meitat de la 24-25 a Segona Federació.