La botifarrada de la Festa Major de l’Eixample fa 'sold out'

Un sopar de barri. La Festa Major de l'Eixample va tancar la celebració d'aquest dissabte amb la seva tradicional botifarrada, que sempre desperta expectació i que, en aquesta edició, ha superat les previsions de l’organització i ha venut més d’un centenar de tiquets.
"Hem hagut d'aturar la venda de tiquets. Hem fet sold out de la botifarrada", recalca Jordi Esqué, president de l’Associació de Veïns de l’Eixample. Sobre la resta de la celebració: "Tot està funcionant bé i estem molt contents. Ha vingut més gent del que ens pensàvem a algunes activitats".
La calor ha estat un dels pocs inconvenients de la jornada. "Hem patit una mica pel sol, perquè hi ha hagut moments que feia molta calor. Això sí que no ho controlem", explica Esqué, que, malgrat tot, fa un balanç molt positiu de la Festa Major.
El sopar ha inclòs diferents opcions per als assistents, amb patates i mongetes com a acompanyament. "Hem intentat repartir-ho a gust de tothom", comenta Esqué.
Més enllà de la botifarrada, l’Associació de Veïns destaca especialment el pregó d’aquesta edició, protagonitzat per Àlex Moya en representació d’ATENDIS.
"Una de les coses de les quals estem més orgullosos com a Junta és el pregó. Vam voler convidar ATENDIS perquè fos el pregoner d’aquest any i n’estem molt satisfets", explica Esqué.
La iniciativa segueix una línia que l’entitat ha impulsat durant els darrers anys per donar protagonisme a col·lectius del barri que habitualment tenen menys visibilitat. "Fa tres anys van ser els alumnes de l’institut, l’any passat l’alumnat de primària i aquest any vam pensar en els recursos que tenim al barri. Vam veure ATENDIS i vam voler donar-los aquesta oportunitat", recorda.
La reivindicació d’un equipament per al barri
La Festa Major també serveix com a punt de trobada per posar sobre la taula les reivindicacions de l’Eixample. Entre les principals demandes de l’Associació de Veïns hi ha la creació d’un equipament municipal que pugui acollir les entitats del barri.
"Sempre ens diuen que estem a prop de tot, però no tenim res. Reivindiquem tenir més equipaments municipals al barri, perquè no en tenim cap", assenyala Esqué.
L’entitat reclama disposar d’un espai compartit on les associacions puguin reunir-se, organitzar activitats i crear xarxa veïnal. "Un espai on les entitats fem activitats, organitzem nous projectes i, sobretot, fem pinya", explica.
L’Associació de Veïns també recorda que actualment continua en un local de lloguer i planteja aprofitar espais que quedin buits al barri. En aquest sentit, Esqué posa com a exemple l’antic supermercat Caprabo: "Ara que l’antic Caprabo s’ha quedat buit, si aquell espai pogués ser un hotel d’entitats, seria una iniciativa genial per al barri".
FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: