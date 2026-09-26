Agredolç empat del CE Sabadell a Balaídos

Punt agredolç del CE Sabadell en la seva visita a l'Abanca Balaídos. Els arlequinats han empatat a un davant del Celta Fortuna en un duel intens, però sense grans ocasions a cap de les dues porteries. El conjunt local s'ha avançat en els primers minuts després d'una errada clamorosa de Miki Codina i els de Ferran Costa han igualat en una nova acció d'estratègia que ha culminat Edgar González. La primera victòria de la temporada a domicili haurà d'esperar.
Costa ha sortit d'inici amb els mateixos onze que la setmana passada van guanyar el Real Oviedo a casa. El tècnic ha tornat a apostar per Gastón Valles com a referència de l'atac. Els jugadors han sortit al camp amb una samarreta d'ànims per a Niko Gioacchini, lesionat de llarga durada. El duel ha començat amb ritme. El Centre d'Esports s'ha fet amb el domini ràpidament, però qui ha obert el marcador ha estat el conjunt local en els primers instants. Una nova errada clamorosa en defensa, en una cessió molt defectuosa de Miki Codina, el Fortuna s'ha avançat amb una bona definició d'Álvaro Marín, que no ha desaprofitat el regal.
Tot i el cop, els arlequinats s'han refet i han tornat a prendre el control al mig del camp. El Sabadell ha arribat de forma recurrent a la zona de tres quarts, però no ha trobat el camí per acabar de crear ocasions clares. I aquí ha tornat a aparèixer l'estratègia. En un córner, Edgar González s'ha desmarcat perfectament i ha rematat des de l'àrea petita per igualar el duel a l'equador del primer temps, després d'una gran centrada de Ton Ripoll. Primer gol de la temporada com a visitants i amb dedicatòria per a Gioacchini. Fins al descans, el domini ha estat altern, amb fases per a tots dos equips, però sense arribades de perill.
Al pas per vestidors, Costa ha mogut la banqueta amb l'entrada d'Ángel Baena per Pere Pons, amonestat al primer temps. Ha sortit millor el Celta Fortuna, tot i que sense aproximacions. Això ha provocat que el tècnic hagi tornat a fer canvis a l'hora de joc: López-Pinto i Obolskii han substituït Català i Gastón. Poc després, Baena ha vist li anul·laven un gol per fora de joc, en un nou tram de domini arlequinat. A l'altra porteria, Edgar ha salvat una centrada amb molt perill dels gallecs i també Fuoli ha tret els punys en un servei de cantonada d'Ángel Arcos que anava dins.
Joel Priego ha provat al porter i, en els minuts posteriors, ha deixat el seu lloc a un Alain Ribeiro debutant com a arlequinat. En la seva primera acció ha avisat amb un xut desviat. La presència de l'ex del Pontevedra, que, per cert, ha desplaçat alguns seguidors per donar-li suport, ha fet guanyar en el joc aeri i les segones jugades al Centre d'Esports, que ha tornat a avisar en un parell de cops de cap d'Obolskii que no ha pogut dirigir a porteria. Ha esgotat finestres el tècnic amb la sortida de Ton Ripoll per un Eneko Aguilar que ha estat providencial en l'última del partit per evitar la derrota. Un punt més per als arlequinats que rebran l'Andorra la pròxima jornada.
Fitxa tècnica
Celta Fortuna: Coke Carrillo, Gavián, Ribes, Ndiaye, Burcio (Meixus, m. 71), Marín (Jorge, m. 81), Óscar Marcos (Ángel Arcos, m. 60), Kibet (Davila, m. 81), Capdevila, Anxo i Milla.
CE Sabadell: Fuoli, Català (López-Pinto, m. 60), Edgar, Óscar Sanz, Ton Ripoll (Eneko Aguilar, m. 86), Urri, Quadri, Pere Pons (Baena, m. 46), Miki Codina, Joel Priego (Ribeiro, m. 71) i Gastón Valles (Obolskii, m. 60).
Àrbitre: Gorka Etayo (comitè basc). Grogues: Anxo, Ndiaye; Pere Pons, Edgar, Català, Urri.
Gols: 1-0, Álvaro Marín m. 6; 1-1, Edgar González m. 24.
Incidències: Partit de la jornada 7 disputat a l'Abanca Balaídos amb una vintena llarga de seguidors arlequinats.