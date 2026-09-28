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Un incendi en una barbacoa a Sabadell mobilitza els serveis d'emergències

Sabadell

Els fets han tingut lloc aquest dilluns al matí i no hi ha ferits en l'incident

  • Un incendi en una barbacoa a Sabadell mobilitza els serveis d'emergències -
  • Un incendi en una barbacoa a Sabadell mobilitza els serveis d'emergències -
  • Un incendi en una barbacoa a Sabadell mobilitza els serveis d'emergències -
Publicat el 28 de setembre de 2026 a les 09:32

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han actuat aquest dilluns al matí en la crema d'una barbacoa en un domicili del carrer de les Magnòlies (El Torrent del Capellà). L'avís al 112 s'ha realitzat a les 8:21 h, segons fonts del cos de rescat, i s'han activat tres dotacions per treballar en el petit incendi. L'olor de cremat i el fum visible ha alertat els veïns de la zona, i la mateixa persona que viu en el domicili afectat ha pogut atendre els serveis d'emergències i no hi ha hagut cap ferit en l'incident. A part de les tres unitats de Bombers que s'han desplaçat fins al punt afectat, també hi han treballat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), la Policia Municipal de Sabadell i els Mossos d'Esquadra. En poc més de mitja hora, els efectius ja havien tornat al parc. 

 

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