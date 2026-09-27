Els Gegants del Rodal omplen de festa els carrers de Can Llong

Els Gegants del Rodal han posat aquest diumenge el toc més tradicional a la Festa Major de Can Llong-Castellarnau. La cercavila ha fet sortir famílies i canalla al carrer i ha acabat amb els balls dels gegants, els gegantons i els capgrossos a la plaça, un dels moments més esperats de la jornada.
Abans de començar, els més petits ja s’han fet seu l’acte. L’Albert i la Guilla, els capgrossos, i els gegantons Espígol i Farigola han passat per les mans dels nens i nenes, que els han pogut provar abans de posar-se en marxa. "El millor moment ha estat abans de sortir, quan els nens i nenes anaven provant els nostres capgrossos i gegantons", explica Juan I. Calderón, geganter dels Gegants del Rodal.
Un cop enfilat el recorregut, la cercavila ha avançat amb una organització pensada perquè cadascuna de les figures tingui el seu moment. "Sempre ens preparem les sortides organitzant els balls amb capgrossos, gegantons i gegants perquè no interfereixin entre si", detalla Calderón.
Entre el públic assistent al parc d'Odessa hi havia famílies del mateix barri, però també veïns d’altres punts de la ciutat. Alba Herrera, veïna de Castellarnau, ha vingut a la Festa per prendre alguna cosa amb el seu grup d’amics i s’ha trobat la cercavila gairebé per casualitat. "Ens ho hem passat molt bé. La Festa és ideal per revitalitzar el barri i passar una estona amb els amics. Per casualitat ens hem trobat també amb la cercavila. Tot molt maco", explica.
Herrera també aprofita l’ocasió per posar damunt la taula una reivindicació del seu barri: una estació de Rodalies a Castellarnau. "S’hauria de fer una parada de Renfe a Castellarnau. Seria ideal, perquè el tren ja passa per allà quan va en direcció a Terrassa", reclama.
També ha gaudit de la cercavila Jan López, que hi ha anat amb la família. "Als meus fills els agrada molt. És una activitat que els nens sempre gaudeixen", explica. López també posa en relleu la quantitat de propostes que s’han programat aquests dies: "Pel que he vist, hi ha moltes activitats a Can Llong. És una festa molt activa".
Tres dies de festa i molta feina al darrere
Des de l’Associació de Veïns de Can Llong-Castellarnau fan un balanç molt positiu del cap de setmana. Marta Pérez, secretària de l’entitat, explica que la resposta dels veïns ha estat molt bona i que "algunes activitats han omplert de gom a gom".
Divendres, tres DJs i animadores van donar el tret de sortida amb una nit especialment adreçada al públic jove. Dissabte, el bingo musical va exhaurir els cartons i el concert de l’Oreja de TikTok també va aconseguir una gran afluència.
"Estem molt contents per la col·laboració dels veïns i dels comerços, gràcies a ells es poden tirar endavant totes aquestes activitats", explica Pérez.
La Festa Major, però, no es cou en tres dies. La comissió de festes hi treballa pràcticament durant tot l’any i aquest 2026 els preparatius van començar al gener. Un dels maldecaps inicials era saber on es podria fer la celebració, ja que el parc estava en obres. Finalment, l’espai habitual de la pista de bàsquet del parc d'Odessa ha tornat a acollir els actes.
Per a Pérez, però, hi ha un moment que resumeix millor que cap altre què significa la Festa Major per al barri: la botifarrada. "És quan et trobes amb els veïns, amb mares i pares de l’escola on va el teu fill. És fantàstic", conclou.
FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: