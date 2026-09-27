La Torre d’en Feu pren protagonisme en el darrer dia de la Festa Major de Can Feu

Can Feu ha sortit de Festa Major aquest cap de setmana. I entre les diferents activitats gastronòmiques, populars o per a la canalla que s’han organitzat, destaca també una proposta celebrada aquest matí: la visita guiada a la Torre d’en Feu, un edifici històric que es podria arribar a considerar el cor del barri.
L’assistència ha estat un èxit, amb una cinquantena de persones que han participat en aquest acte organitzat per l’Associació Cultural Can Feu, que tenia com a objectiu apropar als veïns la història d’un patrimoni únic que tenen a tocar de casa, catalogat fins i tot com a bé cultural d’interès nacional.
"És una versió reduïda de les visites que fem habitualment, aquesta ha durat una hora i quart i ha estat pensada especialment per a la Festa Major", ha explicat Aleix González, vocal de l’Associació Cultural Can Feu.
"És un patrimoni que no podem deixar perdre. No és poca cosa tenir un monument amb aquesta catalogació", ha reivindicat.
Una nova embranzida
La visita a la Torre d’en Feu ha format part d’un programa de Festa Major que aquest any ha recuperat bona part de l’activitat al barri.
David Valldeperas, vicepresident i tresorer de l’Associació de Veïns de Can Feu, ha valorat molt positivament la celebració i el treball de l'entitat. "Aquest ha estat el primer any que hem fet una Festa Major com a tal. Hem volgut recuperar el que es feia antigament, amb orquestra, activitats per als més petits i propostes per a totes les edats", ha explicat.
Segons Valldeperas, aquesta renovada embranzida ha estat ben rebuda pels veïns. "Els comentaris que hem pogut recollir són positius. La gent està contenta que s’hagi recuperat una cosa que s’havia fet durant molts anys i que ara torni a tenir vida", ha assegurat.
La Torre, un símbol encara pendent de connectar amb el barri
Valldeperas també ha reflexionat sobre la relació entre els veïns i la Torre d’en Feu. Considera que el castell és un referent del barri, però que encara falta una connexió més estreta entre el patrimoni i la vida veïnal.
"Jo crec que la gent del barri la té com a referent, però no hi estem prou vinculats. És una mica com tenir la Sagrada Família al costat de casa i acabar desvinculant-te'n perquè forma part del paisatge de cada dia", ha explicat.
Per al representant veïnal, la Festa Major pot contribuir precisament a acostar aquests dos mons. "Tot i que el castell sigui part del barri, durant molts anys ha seguit el seu propi camí i nosaltres també hem anat fent el nostre. Ara seria interessant que aquests camins es poguessin anar trobant", ha conclòs.