Per què hi ha una grua gegant al Corte Inglés de Sabadell?

Una gran grua ha aparegut aquests dies a l’exterior d’El Corte Inglés Sabadell i ha cridat l’atenció de veïns i conductors que passen per l’Eix Macià. Però què hi està fent? El Corte Inglés està renovant els aparells de climatització de l’edifici, han confirmat fonts municipals. Els treballs impliquen l’ús de la grua per retirar i instal·lar els equips i està previst que s’allarguin fins al 30 de setembre. L’actuació forma part dels treballs de manteniment i renovació de les instal·lacions de l’establiment, un dels grans equipaments comercials de l’avinguda de Francesc Macià.
La presència de la grua arriba, a més, en un moment en què l’entorn de l’Eix Macià està vivint una transformació amb inversions públiques i privades. L’Ajuntament està desplegant el projecte Rellancem l’Eix, que inclou actuacions sobre les terrasses, els parterres, el carril bici i l’aparcament de sorra, mentre que diferents espais privats de la zona també estan incorporant nous usos i negocis. Un dels punts que està concentrant més canvis és el Paddock, que prepara una nova etapa amb diferents establiments. Entre les novetats anunciades hi ha l’arribada d’un supermercat Lidl a la planta soterrani i la incorporació de nous operadors comercials. També el Llac Center ha reactivat la seva activitat comercial després de la reconversió de l’edifici, amb establiments com Mercadona, Sanitas i Popeyes, entre altres nous usos.
En paral·lel, l’Ajuntament ha previst una inversió d’uns 12 milions d’euros en la transformació de l’Eix Macià, a la qual se suma la iniciativa privada. Entre les actuacions municipals hi ha també la reforma de l’aparcament de l’Eix Macià, que està en obres i es preveu que recuperi l’activitat durant els pròxims mesos.