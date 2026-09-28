De Can Puiggener al cim del món: Aïcha Camara suma un nou títol internacional

Només té 19 anys i el seu palmarès ja és extens i envejable. Aïcha Camara va continuar sumant títols en un any absolutament memorable en la seva encara curta trajectòria esportiva. La sabadellenca es va proclamar campiona del món sub-20 amb la selecció espanyola després del triomf en la final davant de la RD Corea en els penals del duel disputat aquest diumenge al Miejski LKS Lodz, de Polònia.
La de Can Puiggener va ser una de les figures importants en els esquemes del seleccionador David Aznar. La central va disputar d'inici sis dels set partits fins al títol del combinat estatal. De fet, només es va perdre el triomf davant de la Xina (1-3) en la tercera jornada de la fase de grups, amb el seu equip ja classificat per a les eliminatòries. En la resta d'enfrontaments ho va jugar tot, inclosos els 120 minuts de la final.
La selecció espanyola va començar el seu camí amb una treballada victòria davant de Nigèria (2-0) i va certificar el seu lloc als vuitens amb una golejada sense pal·liatius davant de Nova Calcedònia (11-0). En les rondes eliminatòries, el nivell va pujar especialment. El primer escull va ser Portugal, en un duel que va acabar amb triomf espanyol per 2-0. Als quarts de final, Pau Comendador va fer l'únic gol per eliminar el Brasil i en les semifinals, l'equip estatal va superar per 0-2 a la selecció italiana.
A la final esperava una Corea del Nord que s'havia erigit en la gran revelació del torneig, guanyant seleccions de la talla de Portugal, Colòmbia o el Japó. De fet, com a curiositat, tant Espanya com el conjunt coreà arribaven al duel pel títol sense haver encaixat cap gol en els sis partits anteriors, i el setè no va ser una excepció. En un partit dominat per les d'Aznar, l'enfrontament va poder caure dels dos costats en el temps reglamentari, però ningú va ser capaç d'obrir el marcador i tot es va decidir des dels onze metres. Yon-A Choe i Pak Il-Sim no van marcar i Espanya no va fallar els seus llançaments (4-3).
Un altre títol internacional per a la jove defensora de Sabadell, que es treu l'espineta del 2024, quan va caure als quarts de final de la mateixa competició. A més, amb aquest trofeu, engreixa una mica més el seu palmarès amb la selecció, en què ja ha estat doble campiona d'Europa sub-19. Ara, s'incorporarà a la disciplina del primer equip del Barça, on també suma un bon grapat d'èxits en la darrera temporada. Les blaugrana han tornat a començar l'any amb grans resultats i, tot i el hàndicap d'incorporar-se més tard, Camara espera tornar a tenir un rol protagonista en els esquemes de Pere Romeu.