Gerard Campaña Lee guanya l'Open GreenCourt del Tennis Sabadell

La pista central del Tennis Sabadell ha tornat a ser l'escenari de cloenda de la 32a edició de l'Open GreenCourt, el torneig ITF masculí que organitza anualment l'entitat. Enguany, a més, la competició ha estat plena de sorpreses i ha acabat coronant un Gerard Campaña Lee que ha anat de menys a més en el transcurs dels dies de joc a les instal·lacions del carrer del Prat de la Riba. El barceloní d'origen coreà, de fet, va protagonitzar una de les grans fites, als quarts de final, quan es va desfer en dos sets del primer cap de sèrie, Lorenzo Giustino, i a la semifinal va eliminar en un partit molt dur al tercer, per rànquing, el rus Ivan Gakhov.
El seu rival a la final, Sander Jong, per l'altra banda del quadre, va ser l'encarregat de superar el segon cap de sèrie, el grec Ioannis Xilas, en tres sets als quarts de final. El neerlandès va accedir al duel pel títol per la via ràpida per la retirada per lesió del francès Lilian Marmousez quan només s'havien disputat tres jocs de la seva semifinal. Així, tots dos s'han citat aquest diumenge al matí, el sisè i el vuitè cap de sèrie del quadre principal, respectivament, en una final de gran nivell, en què Campaña Lee s'ha mostrat molt superior en els moments decisius.
El barceloní ha aconseguit el títol de l'Open en una hora i mitja de partit. En el primer set, ha aconseguit trencar la sacada de Jong en el tercer punt i, malgrat que el neerlandès ha igualat en el següent joc, Campaña ha posat la directa i, amb el 3-3, ha fet dos breaks i ha defensat una vegada el seu servei per tancar el primer set de la final amb un joc en blanc a la sacada de Jong per al 6-3.
En el segon, el vuitè cap de sèrie ha intentat reaccionar i ha aconseguit dos breaks consecutius, tot i que no ha pogut defensar cap dels seus serveis i quan Campaña ha tornat a fer-se fort en la sacada ha acabat de tancar el duel i el títol fins al 6-2 definitiu. Tennis de nivell i un flamant nou guanyador a l'Open GreenCourt del Tennis Sabadell. Una nova edició a les instal·lacions de l'entitat, en el preàmbul de l'any en què Sabadell serà la ciutat del tennis català i també en el primer torneig de Rosa Bella com a presidenta.