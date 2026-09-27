Ferran Costa: "Hem de trobar l'equilibri entre l'inconformisme i el valor de la feina feta. Parlant clar, no ens podem flipar"

Un altre punt per al Centre d'Esports, que encara no ha guanyat a domicili, però que va sumar un empat a Balaídos davant del Celta Fortuna. El tercer de la temporada com a visitants, en un duel de poques ocasions. "Hem estat tota la segona part a camp contrari, i ens ha faltat encert en l'últim tram per generar més ocasions", deia Ferran Costa després del duel. Els arlequinats van mostrar-se superiors al filial gallec, però tot el partit va estar molt condicionat per una errada greu en una mala cessió enrere de Miki Codina, que va servir en safata de plata el gol a Álvaro Marín, abans del minut 6.
Per un moment gairebé va semblar un calc del partit a Son Moix, en què el duel es va decidir per dues errades, tot i que aquesta vegada el Sabadell va reaccionar des de l'inici. "No crec que el dia de Mallorca responguéssim malament tampoc. Vam jugar tota la segona meitat a camp contrari i vam generar moltes situacions de rematada. Avui hem entrat bé al partit, ens han penalitzat en aquesta situació aïllada i valoro especialment que l'equip ha continuat anant endavant i centrat en el partit. Hem de naturalitzar l'errada, lògicament no podem donar tantes facilitats al rival, però no m'enfada, més aviat em sap greu perquè tothom està jugant a un molt bon nivell, s'estan esforçant molt i sap greu que hagin de passar aquest peatge i responsabilitat en una acció negativa. Hem de donar valor al punt fora de casa".
El gol de l'empat del Centre d'Esports va arribar en un servei de cantonada. Ton Ripoll va ser l'encarregat del llançament des de la dreta i Edgar González va rematar des de l'àrea petita per igualar l'enfrontament. Segona diana en estratègia en dos partits, després de la d'Óscar Sanz de la setmana passada. "És un aspecte determinant en el futbol actual i sobretot a la categoria. Hi ha molta feina de l'equip darrere i estic content que els jugadors li estiguin donant aquesta importància, tant en la fase ofensiva com en la defensiva", destacava el tècnic en roda de premsa.
Una de les notes positives va ser el debut d'Alain Ribeiro, després de caure lesionat a la pretemporada. En uns dies marcats per les lesions de Xavi Moreno, i sobretot de Niko Gioacchini, el basc va disputar els seus primers minuts com a arlequinat. "Ha estat una setmana complicada perquè som un grup molt unit, en què les persones estan per sobre dels professionals. La lesió d'un company sempre fa mal. La tornada d'Alain és una gran notícia, és un noi extraordinari i venia treballant molt bé. Estem contents que hagi pogut tornar a ajudar l'equip des de dins", apuntava Costa, que també va confirmar que Patrick Nuamah arrossega algunes molèsties físiques.
En qualsevol cas, els arlequinats es mantindran a la zona noble de la taula una setmana més. "Estem treballant molt bé en el dia a dia. Tenim la determinació de créixer i estem aconseguint que sembli que portem molts partits a la categoria. Ho valoro molt perquè té a veure amb la mentalitat de l'equip. Tenim clar què som, amb alguns moments més brillants i altres una mica menys, però sempre volent anar endavant. Hem de tenir un equilibri entre l'inconformisme i el valor de la feina feta, parlant clar, no flipar-nos. És important per continuar evolucionant i creixent", assegurava. La pròxima prova tornarà a ser a casa, a la Nova Creu Alta, davant d'un Andorra que es va retrobar amb el triomf aquest cap de setmana al camp del Granada (2-3).