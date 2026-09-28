Enèsim incident amb l'ascensor de Can Puiggener. Una veïna del barri ha quedat atrapada a l’ascensor passades les 13 h d’aquest dilluns, després que l’elevador s’aturés a mig recorregut, entre la Gran Via i el barri. Una altra veïna que esperava per utilitzar-lo ha alertat el 112 després d’intentar contactar sense èxit amb el telèfon de l’ascensor. Els serveis d’emergències han enviat una dotació dels Bombers de la Generalitat de Catalunya per a rescatar la dona.
La incidència s’ha produït quan dues veïnes del barri es disposaven a agafar l’ascensor. "Se’ns han tancat les portes i hem pensat que esperaríem el següent, però el següent, el següent... i s’havia quedat aturat al mig, ni a dalt ni a baix", explica la Pepi. Davant la situació, ha trucat al 112 perquè no aconseguien contactar amb el servei de l’ascensor. En aquell moment, assegura, els havien informat que l’assistència podia trigar aproximadament un quart d’hora. Per a la veïna, l’incident posa de manifest una problemàtica que no és nova. "A mi ja m’hi va quedar atrapada una vegada i no ho vaig passar gens bé", relata. Aquella ocasió va ser durant el mes d’agost, amb temperatures que superaven els 30 graus. Segons el seu testimoni, va acabar podent obrir la porta pel seu compte després d’esperar que arribés ajuda. "A mi em fa molt respecte aquest ascensor. Sola em fa molta por", assegura.
L’elevador és una infraestructura especialment important per als veïns de Can Puiggener, ja que permet salvar el desnivell entre el barri i la Gran Via sense haver de pujar a peu les escales que connecten els dos punts. La proximitat del Mercat de la Creu Alta i de la carretera de Prats fa que molts residents utilitzin aquesta connexió habitualment per anar a comprar o accedir a serveis que no tenen al barri. L’Ajuntament de Sabadell va instal·lar l’ascensor l’any 2012 precisament amb l’objectiu de millorar aquesta connexió. Posteriorment, el consistori hi va invertir uns 10.000 euros per millorar el quadre elèctric i instal·lar-hi una càmera de videovigilància, en un intent de reduir també els problemes derivats dels actes vandàlics. Tot i això, els veïns asseguren que les incidències continuen produint-se de manera recurrent i que, en alguns casos, l’ascensor queda fora de servei durant setmanes.
Des de l’agrupació de veïns de Can Puiggener reclamen un manteniment més estricte de la infraestructura, especialment pel seu impacte sobre les persones grans i els residents amb més dificultats de mobilitat. "És una infraestructura clau per al barri i el seu funcionament hauria d’estar garantit", assenyalen fonts veïnals.
El cas de Can Puiggener no és, però, una situació aïllada a la ciutat. Els ascensors van concentrar 192 actuacions dels Bombers de la Generalitat a Sabadell durant el 2025, gairebé una de cada deu de les 2.072 intervencions que el cos va fer a la ciutat aquell any. Són, de mitjana, gairebé quatre rescats cada setmana i la xifra més alta registrada pel cos fins ara.