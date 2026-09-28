L'art del MACBA surt dels museus i s'instal·la a Sabadell

El Museu d'Art de Sabadell i les instal·lacions del Club Natació Sabadell a Can Llong seran la seu, del 25 de setembre fins al 30 de novembre, de dues obres d'art contemporani. Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte Un museu fora del museu, una col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat i el MACBA per treure la creació artística dels espais expositius habituals i apropar-la al dia a dia de la ciutadania.
La proposta, comissariada per Martí Manen, busca l'impacte i la sorpresa del públic traient una quarantena de peces de la col·lecció i l'arxiu del MACBA per reubicar-les en entorns quotidians. És així com, pastisseries, sales d'espera, vestidors de camps de futbol, perruqueries, mercats o tanatoris es converteixen en punts d'exhibició artística. El projecte compta amb la implicació dels centres d'arts visuals de Catalunya i arriba a mes de vint poblacions del país.
Una fotografia feta a Sabadell, al Museu d'Art
El Museu d'Art de Sabadell acull la fotografia d'autoria desconeguda 'Exposicions de Joan Brossa a Espanya: a l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell amb amics, 1981/2026'. La imatge correspon a l'exposició que Joan Brossa va presentar a l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell el juny de 1981, titulada 'Joan Brossa. Poesia visual i poemes objecte' i comissariada per Vicenç Altaió.
A la fotografia, Brossa apareix a la sala d'exposicions sostenint amb un grup d'amics una de les obres de la mostra, un poema visual amb una X tipogràfica. L'acompanyen Benet Ferrer, Alfons Borrell, Lluís Permanyer i Perejaume. La imatge reflecteix també la relació cultural i expositiva que Brossa va mantenir amb Sabadell entre finals dels anys setanta i principis dels vuitanta.
Vito Acconci, al Club Natació Sabadell Can Llong
Al Club Natació Sabadell Can Llong, situat al carrer de Budapest, 1, s'hi podrà veure 'Three Frames Studies' (Tres estudis d'encuadrament), de Vito Acconci, una pel·lícula realitzada entre 1969 i 1970 en Super 8 mm i transferida a vídeo. L'obra, en blanc i negre i color, no té so i té una durada d'11 minuts.
En aquesta obra, una de les primeres pel·lícules de l'artista nord-americà, Acconci desenvolupa diverses accions corporals, com córrer en cercle, saltar o empènyer un company. Els límits físics de les accions es relacionen també amb els límits del mateix fotograma, establint un diàleg entre l'artista i l'espectador i entre l'objecte artístic i l'experiència compartida.
Una iniciativa amb 25 centres d'arts visuals
"Un museu fora del museu" es desplega amb la participació de 25 centres d'arts visuals de Catalunya que formen part del Sistema Públic d'Equipaments d'Arts Visuals (SPEAV), entre els quals hi ha el Museu d'Art de Sabadell. El MACBA és el museu de capçalera d'aquest sistema i la iniciativa s'inscriu en la commemoració de l'Any Trenta del MACBA.