La pluja, de nou protagonista a casa nostra

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Vallès

El Meteocat ha emès un avís per intensitat de precipitacions en les pròximes hores: consulta la previsió

  • Pluja a Sabadell -
Publicat el 28 de setembre de 2026 a les 14:16

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquest dilluns un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja a partir de la matinada d'aquest dimarts. Segons la previsió, els ruixats s'estendran per diverses àrees del litoral i prelitoral català. S'esperen xàfecs importants als municipis del Vallès Occidental, una de les comarques amb el grau de perill més alt de l'episodi. De fet, les precipitacions s'esperen durant tota la jornada del dimarts, i aniran desapareixent a mesura que avancin les hores. Tocarà agafar el paraigua i extremar la precaució. És la tercera setmana consecutiva amb un avís del Meteocat pel risc d'una tromba d'aigua important. Fa dues setmanes, fins i tot, paralitzant l'activitat educativa durant un dia i limitant la mobilitat. De moment, des de Protecció Civil no han concretat cap mesura específica per aquest nou temporal de les pròximes hores.

 

 

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