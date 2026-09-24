Nou retard en la reobertura del teatre de la Unió de Sant Cugat

Nou retard en l'obertura del Teatre La Unió de Sant Cugat. L’empresa d’obres ha comunicat a l’Ajuntament que ha detectat un defecte de construcció a la graderia retràctil, un fet que impedeix la finalització completa dels treballs, prevista per a aquest setembre. Segons ha explicat l’empresa a la direcció d’obra, el defecte de construcció impossibilita el moviment retràctil de la graderia. Aquesta mobilitat de la graderia és, precisament, una de les potencialitats de la nova sala de teatre de La Unió Centre Cultural, ja que permet variar l’aforament de la instal·lació en funció de l’activitat que s’hi fa.
Davant d'aquesta realitat, l’empresa i l’Ajuntament han acordat que no es donin per finalitzats els treballs i que el lliurament d’obra es faci quan el defecte de construcció estigui resolt. L’empresa ha comunicat que aquest procés pot comportar setmanes i, per tant, això implica un ajornament de les activitats previstes per aquest darrer trimestre del 2026. Això inclou la reprogramació de l’espectacle inaugural “Gran Càsting”, de Roger Bernat. També es reubicaran la resta de propostes artístiques programades durant la tardor. De moment, no hi ha data prevista per a l'estrena, tot i que la finalització de les obres sí que s’espera per aquest 2026. La rehabilitació integral de l’edifici s’ha allargat més de quinze anys.
La regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha explicat que l’Ajuntament no pot acceptar “una finalització incompleta” de les obres del Teatre La Unió i que fins que no es comprovi el bon funcionament de la graderia no s’autoritzarà la reobertura de l’equipament. “La possibilitat de posar o treure la graderia en funció de l’espectacle és un dels punts forts de La Unió i és per això que esperarem que tot funcioni per reobrir-lo. Esperem que sigui el més aviat possible”. El consistori ja ha comunicat aquesta circumstància tant a la Comissió Artística del Teatre La Unió com als artistes i companyies que tenien previst actuar-hi. La graderia mòbil té una capacitat de 240 butaques, que sumades a les butaques de l’amfiteatre (80) i del fossat (64) suma un total de 384 seients disponibles. Ara bé, amb la graderia retirada, l’espai guanyat és de 250 metres quadrats en què es poden encabir prop de 700 persones dempeus. La posa en marxa haurà d'esperar.