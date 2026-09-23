L'Escola La Mirada ja disposa de la nova cuina en un local provisional

La cuina de l'Escola La Mirada s'havia convertit en una de les grans demandes de la comunitat educativa a Sant Cugat. Des de la seva posada en marxa com a centre amb barracons provisionals fa al voltant d'una dècada, la voluntat d'un espai propi per a l'alimentació dels infants ha guanyat pes. Finalment, l'equipament s'ha pogut estrenar aquest curs. Això sí, ho fa en un local del carrer de Benet Cortada, a Volpelleres, fora de les instal·lacions on actualment hi ha les aules. "Estem contents, però les condicions no són les ideals, en un local cedit i provisional. Hi ha una certa incertesa per part de les famílies, sobretot perquè no està integrat dins de l'edifici", apunta una de les representants de l'AFA.
Les famílies celebren l'avenç, però apunten que encara hi ha molt camí a recórrer. "No tenim la planificació sobre el nou edifici. I això no ho hem d'oblidar", expressen. De moment, tal com expliquen, una vehicle climatitzat transporta els menjars a l'escola des de la cuina. Algunes aules s'han adaptat per exercir de menjador per als estudiants. En qualsevol cas, des de la direcció destaquen que és un pas molt esperat. "Disposar d’una cuina pròpia suposa millorar les condicions del servei de menjador i avançar cap a la normalització de la vida del centre. És una millora important per al nostre alumnat i per a tota la comunitat educativa", exposen.
Aquest dimecres, l'espai ha rebut una institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. La trobada ha servit com a estrena oficial de la infraestructura, operativa des de l'arrencada de curs, però encara amb alguns detalls pendents d'enllestir. "Aconseguim que totes les escoles públiques de Sant Cugat tinguin cuina pròpia i, a més, en un local més ampli que el d'una escola", sosté la regidora d'Educació, Carme Ardid. Això, diu, permet tenir una maquinària que sopleix la distància entre l'escola i el local –per normativa, està prohibit fer una cuina en un mòdul–.
Un llarg procés
A finals de l'any passat, el Consell Rector de l’Organisme Autònom Municipal d’Educació (OAME) de l’Ajuntament de Sant Cugat van aprovar el contracte d’arrendament d’un local propietat de PROMUSA que acull la nova cuina del centre, actualment, ubicat en mòduls. El contracte formalitzava el lloguer d'una superfície construïda de 121,05 metres quadrats, destinat exclusivament a cuina i servei de menjars preparats. L’arrendament iniciat l’1 de gener del 2026, té una durada de 4 anys i una renda del primer any de 18.528,79 euros anuals (1.544,06 euros mensuals). El contracte ja preveia expressament que PROMUSA autoritzava a l’OAME la cessió del local i del contracte a l’AFA de l’Escola La Mirada, reforçant així la participació de la comunitat educativa en la gestió del servei. Les obres d’adequació del local comptaven amb un pressupost aproximat de 37.000 euros.
En paral·lel, l’Ajuntament de Sant Cugat ha expressat en els últims mesos la seva coordinació amb el Departament d’Educació de la Generalitat en el conveni entre ambdues administracions que ha de fer possible la construcció del nou edifici definitiu. De moment, sense calendari ni dates a l'horitzó. "Estem esperant que la Generalitat emeti l'últim informe per avançar en el planejament definitiu i poder engegar el nou conveni amb la Generalitat", tanca Ardid.