Crema un autobús en ple carrer i obliga a tallar el trànsit a Sant Cugat

Ensurt aquest dilluns a Sant Cugat. Un incendi d'un autobús de línia ha obligat a tancar l'avinguda de Bilbao de la localitat vallesana, entre el carrer de Veneçuela i la carretera de Vallvidrera. Tot i l'aparatositat de l'escena, afortunadament, des de la Policia Local confirmen que no hi ha persones ferides en el succés. El cos ha demanat a la ciutadania buscar un itinerari alternatiu per evitar les afectacions de l'incident, que ha tingut lloc a primera hora de la tarda.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\nVer esta publicación en Instagram\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\nUna publicación compartida por Policia Local Sant Cugat (@plsantcugat)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n