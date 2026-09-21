ARA A PORTADA

Crema un autobús en ple carrer i obliga a tallar el trànsit a Sant Cugat

Sant Cugat del Vallès

L'incident no ha causat ferits

  • Incendi d'un autobús a Sant Cugat -
Publicat el 21 de setembre de 2026 a les 16:20

Ensurt aquest dilluns a Sant Cugat. Un incendi d'un autobús de línia ha obligat a tancar l'avinguda de Bilbao de la localitat vallesana, entre el carrer de Veneçuela i la carretera de Vallvidrera. Tot i l'aparatositat de l'escena, afortunadament, des de la Policia Local confirmen que no hi ha persones ferides en el succés. El cos ha demanat a la ciutadania buscar un itinerari alternatiu per evitar les afectacions de l'incident, que ha tingut lloc a primera hora de la tarda.

 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades