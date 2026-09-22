Haver de canviar el bus pel cotxe per anar a l'escola

El Servei de transport escolar per a l’alumnat del Vallès Occidental ha engegat motors aquest curs 2026-2027 amb 1.315 alumnes a bord. Del total d'estudiants amb plaça assignada, 331 provenen d’escoles, 356 d’instituts i 628 d’escoles d’educació especial. En alguns casos, però, el mes de setembre ha comportat canvis obligats en la rutina per desplaçar-se fins al seu centre. Un exemple és el de la Lara, que ha deixat de pujar a l'autobús cada matí. Ara, ha d'anar a l'Escoleta amb cotxe.
La posada en marxa ha arribat marcada per la demanda dels últims mesos a l'Escola Bellaterra, que ha restat una de les dues rutes que feia fins ara. El canvi respon a la posada en marxa d'un nou SIAL –centre de suport intensiu en audició i llenguatge– a Rubí que ha deixat una sola expedició, que recull infants de Montcada i Reixac, Ripollet i Cerdanyola. Les famílies rubinenques –que ara poden portar els fills a prop de casa, això sí, canviant d'equipament– i les de Sant Cugat han perdut el servei de transport col·lectiu. "Hem començat el curs sense transport. Ens han confirmat que no hi haurà autocar per a la família de Sant Cugat i Rubí, que ens hem quedat penjats. Només van obrir licitació per a una de les línies. Han redirigit un grup d'alumnes al SIAL de Rubí i la resta ens quedem sense opció", repassa l'Ariadna Padrós, una de les mares afectades pel canvi.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental gestiona el servei transport escolar per delegació de competències de la Generalitat amb el suport econòmic del Departament d’Educació i Formació Professional, el qual aporta part del finançament necessari. En el cas de l'Escoleta, les famílies havien demanat un esforç després que la licitació quedés deserta. El procés d’adjudicació de la ruta es va tancar finalment el juliol passat un cop superat un procés complex, marcat per la manca d’operadors interessats a prestar el servei –malgrat l’increment dels preus de licitació–. Després de la pròrroga extraordinària del contracte anterior durant el curs 2025-2026, alguns usuaris han hagut de quedar-se a terra i buscar alternatives com el vehicle privat. "Sembla que podrem optar a una ajuda per quilometratge", apunta Padrós, que encara no té confirmació oficial.
Enguany, a la comarca es cobreixen 89 rutes, de les quals 29 són adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. En total, es dona servei a 25 centres educatius: 5 escoles, 7 instituts i 13 escoles d’educació especial. Alumnes de tota la comarca – exceptuant el municipi de Gallifa, que escolaritza els seus joves al Vallès Oriental– es beneficien del Servei de Transport Escolar. Pel que fa als centres educatius de destí, aquests es troben als municipis de Castellar, Castellbisbal, Cerdanyola, Rubí, Sabadell, Sant Quirze, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Vacarisses i Viladecavalls. Les expedicions, amb asterisc, ja estan en marxa cada dia a les diferents carreteres vallesanes.