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A judici dues persones acusades d'assaltar un concessionari per robar claus de vehicles i canviar matrícules

Sant Cugat del Vallès

Els fets van passar l'any 2018 a Sant Cugat

  • Interior d'un vehicle -
Publicat el 22 de setembre de 2026 a les 09:26
Actualitzat el 22 de setembre de 2026 a les 09:28

L'Audiència Provincial de Barcelona jutja aquesta setmana dues persones acusades d'un delicte continuat de robatori amb força i un delicte de falsedat en document oficial. Els fets van tenir lloc a Sant Cugat del Vallès l'any 2018. Segons el fiscal, els acusats i altres persones no identificades es van dirigir a un concessionari, van forçar les portes i es van endur diverses claus de vehicles que hi havia a l'interior. En un primer moment, es van dirigir al pàrquing i es van apoderar d'un vehicle. Posteriorment, es van dirigir a altres establiments i van robar telèfons. Amb la intenció d'impedir la identificació del vehicle, van retirar la placa de la matrícula i en el seu lloc van posar-ne una altra. El fiscal demana per a un dels acusats set anys de presó i per a l'altre una pena de sis anys. El judici, que comença aquest dimarts, continuarà dimecres.

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