El Consultori Local de Bellaterra obre amb la reclamació latent de més hores i un metge

La gerenta de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, Candela Calle, el president de l’Entitat Municipal Descentralitzada, Josep Maria Riba, i la directora del centre, Maria José Pérez Lucena, han inaugurat aquest divendres el nou Consultori Local Bellaterra. L'equipament, ubicat al carrer de Lluís de Ábalo, era una llarga reivindicació veïnal. L'acte ha comptat amb personal d'infermeria i altres representants de l’Institut Català de la Salut, que gestionarà l'espai, a més de la regidora de Promoció de la Salut de Cerdanyola, Sonia Rodríguez. Els presents han celebrat la posada en marxa d'una seu que vol "apropar els serveis sanitaris a la necessitat de la població", deia Calle, que defensava les característiques del lloc. "De moment, serà un servei de mínims, però segur que s'aniran ampliant", apuntava Riba.
El nou consultori només obrirà els dimecres al matí amb servei d'infermeria i se centrarà en l'assistència a pacients crònics i l'atenció comunitària, responent a la realitat demogràfica de Bellaterra. El barri compta amb un percentatge de gent gran superior a la mitjana de Catalunya i un alt índex d'assistència domiciliària. La inauguració del centre ha de suposar un alleujament significatiu per a molts residents que fins ara havien de desplaçar-se per rebre atenció mèdica al CAP de Serraparera. "Hi ha un CAP, un CUAP i l'hospital per altres qüestions", argumentava Calle sobre els recursos destinats.
L'estrena ha arribat marcada per la protesta d'una trentena de residents que s'han manifestat pel desplegament d'un servei que consideren insuficient. El grup, citat a les portes del nou local, lamenta que entri en funcionament sense metge, amb només una infermera i un matí a la setmana. "Volem expressar la profunda indignació i rebuig col·lectiu a les condicions amb les quals es pretén prestar", han proclamat davant dels càrrecs. "A Catalunya, els pobles de només 1.000 habitants tenen consultori amb metge i consulta diversos dies a la setmana. A Bellaterra, amb 3.000 habitants i manca de transport públic per arribar al CAP de Serraparera, només ens posen infermera", denuncien. Els afectats consideren que es tracta d'un 'pedaç' que no resol el problema de fons, malgrat que des de Salut avisen que els horaris són revisables.
El col·lectiu concentrat remarca que acumula 14 anys de lluita per un equipament que obre sense les prestacions exigibles. "Els habitants de Bellaterra lluitarem fins on calgui per a una assistència sanitària de proximitat que no ens torni a discriminar". Els esforços per aconseguir aquest espai van començar el 2012, amb diferents entrebancs durant el procés. Incloses unes obres que s'han endarrerit. L'EMD esperava poder-ho tenir en funcionament ja el 2024, quan es va donar inicialment llum verda a la nova infraestructura. L'entesa entre les diferents parts, entre elles, la propietat, han permès finalment l'obertura. La cobertura i l'abast del servei, però, continua en entredit.