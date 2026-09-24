Cop contra les irregularitats en establiments comercials i tallers de Cerdanyola

Un dispositiu conjunt d’inspecció realitzat dimecres a la tarda en diferents establiments comercials i tallers de Cerdanyola ha permès detectar diverses irregularitats relacionades amb la normativa de consum, protecció de dades, activitat, legislació laboral, medi ambient i seguretat industrial. En l’operatiu hi han participat un total de 30 efectius: 13 agents de la Policia Local, 9 efectius de la Guàrdia Civil procedents de Badia, Mollet i Premià, 2 subinspectors d’Inspecció de Treball i 6 operaris d’Endesa. Durant les inspeccions realitzades en quatre establiments comercials s’han detectat connexions il·legals a la xarxa elèctrica. Davant d’aquesta situació, el personal d’Endesa ha interromput el subministrament dels quatre locals, que han quedat tancats. En un dels locals inspeccionats també s’ham detectat diverses infraccions en matèria de consum, així com l’ocupació de la via pública amb una terrassa de taules i cadires sense la corresponent autorització municipal.
24 denúncies formulades per la Policia Local
La Policia Local ha formulat 24 denúncies durant el dispositiu. Les infraccions detectades corresponen a diferents àmbits de la normativa, entre els quals hi ha la informació sobre preus i horaris comercials, els fulls de reclamacions, l’emissió de comprovants de pagament, la informació en català, la videovigilància, les llicències d’activitat i assegurances, l’ocupació de la via pública i la prohibició de venda d’alcohol a menors. Pel que fa als tallers inspeccionats, en un dels establiments s’han detectat diverses infraccions en matèria mediambiental i de seguretat industrial.
La Guàrdia Civil ha formulat sis denúncies relacionades amb la gestió de residus, la seguretat industrial, la legislació d’aigües i la manca de la corresponent llicència d’obertura o autorització ambiental. A més, durant l’actuació s’han denunciat i retirat amb grua dos vehicles vinculats a l’activitat que no disposaven de l’assegurança obligatòria. Està prevista també la retirada d’un tercer vehicle. El mateix cos policial també ha tramès una denúncia a l’autoritat sanitària per irregularitats relacionades amb la comercialització de vapejadors.
Per la seva banda, Inspecció de Treball ha realitzat actuacions en els establiments comercials inspeccionats. Segons la informació preliminar, s’hi haurien detectat irregularitats relacionades amb les autoritzacions de residència i treball, la contractació laboral i les altes a la Seguretat Social.
L’actuació ha estat organitzada i coordinada per la Policia Local, amb la participació dels diferents cossos i serveis implicats. La intervenció forma part de les actuacions de control i inspecció que es duen a terme per garantir el compliment de la normativa i contribuir a un entorn comercial i empresarial segur i respectuós amb els drets dels consumidors, treballadors i del conjunt de la ciutadania.