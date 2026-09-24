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Agents de paisà per reforçar el control dels gossos deslligats i la recollida d'excrements a Barberà

Barberà del Vallès

La campanya als carrers s'allargarà fins al pròxim 4 d'octubre

  • Policia Local de Barberà, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 24 de setembre de 2026 a les 17:39

La Policia Local de Barberà, en coordinació amb els serveis municipals de Salut i Civisme, ha iniciat aquest dijous una nova campanya de control sobre la tinença responsable d’animals de companyia, que es desenvoluparà fins al 4 d’octubre. L’actuació posa el focus en el compliment de dues obligacions bàsiques establertes per la normativa municipal: portar els gossos lligats a les vies i espais públics i recollir les seves deposicions.

Durant aquests dies, la Policia Local reforçarà la presència als espais del municipi amb una afluència més alta de gossos, amb agents de paisà. D’aquesta manera, es vol facilitar la detecció de conductes que incompleixen la normativa i sancionar quan sigui necessari. La campanya combina la sensibilització i la tasca pedagògica amb el control policial, amb la voluntat de consolidar hàbits responsables entre les persones propietàries d’animals. El missatge de la campanya apel·la a la consciència dels propietaris. Des del consistori remarquen que recollir els excrements i portar l’animal lligat són obligacions que contribueixen a mantenir els carrers i els espais naturals més nets, segurs i agradables. A més, recorden que l’incompliment d’aquesta obligació pot comportar sancions econòmiques d’entre 401 i 1.000 euros. En el cas dels gossos considerats de raça potencialment perillosa, la normativa estableix, a més, l’obligació de portar-los amb morrió.

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