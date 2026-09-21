Desmantellen un cultiu intensiu de marihuana en un garatge de Barberà

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de Cerdanyola van detenir el 17 de setembre passat tres persones ―dos homes i una dona, de 40, 49 i 56 anys― com a presumptes autores d’un delicte contra la salut pública, un delicte de defraudació de fluid elèctric i un delicte de pertinença a grup criminal. La investigació es va iniciar a principis de març, després que la companyia subministradora d’electricitat detectés una possible manipulació de la xarxa elèctrica en un habitatge de Barberà. Les primeres comprovacions policials van permetre constatar una forta olor de marihuana procedent de l’immoble, fet que va motivar l’inici d’una investigació per determinar si s’hi desenvolupava una activitat relacionada amb el cultiu i la producció de substàncies estupefaents.
Durant la investigació, els agents van corroborar que a l’immoble es feia un consum elèctric elevat, incompatible amb l’ús habitual d’un domicili particular, i van confirmar que hi havia una connexió clandestina a la xarxa general, amb el risc consegüent per a la seguretat de les persones i de les instal·lacions. Amb els indicis recollits, el jutjat d’instrucció competent va autoritzar una entrada i escorcoll a l’habitatge, que es va dur a terme el 17 de setembre.
Dins de l’immoble, els investigadors van localitzar una infraestructura destinada al cultiu intensiu de marihuana instal·lada a la zona del garatge. Durant l’escorcoll, es van intervenir 4,8 quilos de cabdells de marihuana preparats per distribuir, 34 grams de cocaïna, 185 comprimits per tractar la disfunció erèctil, dues bàscules de precisió i altres elements habitualment associats a la preparació i comercialització de substàncies estupefaents. A més, els agents van desmantellar la infraestructura utilitzada per al cultiu de la droga, formada, entre altres elements, per panells d’il·luminació LED, filtres d’extracció d’aire, sistemes de ventilació, equips d’aire condicionat, sistemes de reg i material per assecar cabdells.
Paral·lelament, tècnics de la companyia elèctrica van verificar que l’immoble tenia diverses connexions fraudulentes a la xarxa de subministrament i les van anul·lar. Les manipulacions detectades permetien alimentar la plantació de manera il·legal i representaven un risc greu d’incendi i d’afectació a la xarxa elèctrica. Durant el dispositiu policial, es van detenir tres persones presumptament relacionades amb l’activitat delictiva investigada. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions relacionades amb els fets. Els tres arrestats van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Cerdanyola dissabte, 19 de setembre.