De l’amistat al negoci: dos joves sabadellencs obren un nou local de menjar saludable al Centre

La febre del poke bowl i l'açaí ha arribat a la ciutat de la mà de dos amics de la infància, el Xavi Martínez i l'Arnau Moles. Fa uns mesos van decidir deixar-ho tot i apostar per crear un negoci: Bowls House Sabadell, al carrer Sant Quirze, en ple Centre. "Som dues persones joves que estàvem una mica estancades en feines convencionals i teníem ganes de muntar un projecte propi. Al març vam deixar les nostres feines i entre investigar el mercat, trobar proveïdors i local, hem treballat aproximadament mig any per convertir el negoci en una realitat".
Malgrat que és una decisió aparentment arriscada, ho van veure clar: "Des que som bastant petits hem anat parlant de diferents idees i vam dir: ‘va, aventurem-nos-hi, perquè ara és el moment'. Primer de tot som amics, després socis i companys de feina", remarca la parella de sabadellencs que entoma aquesta situació com un avantatge que els juga a favor per coordinar-se en el dia a dia. Cert és que sempre apareix alguna veu més prudent, però el suport de l’entorn ha estat incondicional. "Per sort, tant amb amics com família hem trobat un gran recolzament".
L'establiment va obrir portes, tot coincidint amb la Festa Major i la resposta del públic va ser immediata. "Des de la inauguració hi havia cua. Van ser dies de dormir 3, 4, 5 hores, estar 15 hores aquí al local, menjar poc i treballar molt”, admeten, ara que ja estan agafant més rodatge.
Però, per què van apostar pels 'bowls'? A banda d’un tema de preferències personals, ja que el Xavi va viure a Austràlia i va descobrir l’açaí, era una oportunitat de mercat. "Vam analitzar que faltava aquesta oferta a Sabadell, que és una ciutat molt important! Nosaltres som uns aficionats a l'açaí i ens n'havíem d'anar a Sant Cugat, Barcelona o fins i tot a Terrassa. L’objectiu és oferir una opció saludable en un context en què hi ha gent a la qual no li agrada cuinar”. A més, asseguren que és una tendència que ha vingut per a quedar-se. “Té molta importància i en tindrà més en el futur”.
La col·laboració de l’assessor gastronòmic Héctor Sánchez també ha estat una de les claus per crear una carta equilibrada d’amanides, pokes i açaís cuinats amb productes de proximitat. Una proposta que, tot i tenir un públic principal d’entre 16 i 40 anys, està aconseguint arribar a gent de totes les edats. "Amb els pokes i les amanides sí que ens estem sorprenent, hi ha gent més gran que ho prova i li agrada”. Ara bé, hi ha qui entra al local per curiositat i s'hi queda. "Moltes persones pregunten per l’açaí, no coneixen del tot el producte. Es tracta d’una fruita del Brasil amb moltes propietats, que es ven triturada, congelada i amb tòpings”, una alternativa dolça que és bona opció a qualsevol hora del dia.
Entre els plats més demanats hi ha el ‘Mango Salmon’, que ja s’ha convertit en un dels productes estrella de l’establiment. I una altra de les opcions que més triomfa és la dels pokes personalitzats, un bol a la mida de cada persona. "La base que més surt és l'arròs de sushi, però cada cop demanen més la quinoa. L’objectiu és ampliar progressivament la carta i incorporar-hi nous productes a mesura que el negoci es consolidi", expliquen. Ara, però, volen fer-se un lloc a la ciutat i fidelitzar una clientela que ja els ha donat una gran resposta d’entrada. "Es tracta d’un producte saludable i bo per a tothom. Volem cuidar els clients i que repeteixin, cosa que ja ens està passant". En definitiva, una aposta ambicosa impulsada per dos amics, que va néixer deixant enrere les rutines convencionals, s'ha transformat en Bowls House Sabadell.
FOTOS: VÍCTOR CASTILLO