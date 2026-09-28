Fi del serial: Lluís Matas i Katia Botta ja són regidors no adscrits

Lluís Matas i Katia Botta passen a ser regidors no adscrits de l'Ajuntament de Sabadell de manera definitiva. Els, fins ara, edils de Junts per Sabadell van ser expulsats de la formació després d'un serial de mesos de malentesos entre Matas i Botta i l'executiva local. Amb la decisió, Junts va assumir deixar de tenir representació al ple municipal i aquest dilluns a la tarda s'ha efectuat la sortida dels dos membres. Matas va assegurar fa uns mesos que portaria el cas als tribunals i, fa poques setmanes, la justícia va tombar les mesures cautelars presentades pels dos representants del grup. Amb la decisió, el partit independentista desapareix del ple i no tindrà representació política durant, com a mínim, el que queda de mandat.
"Fa pocs dies es va produir el nostre trencament amb Junts i no ha estat senzill. La meva manera d'entendre la política ve d'abans d'entrar a l'Ajuntament", ha dit Matas en un primer missatge com a regidor no adscrit. Matas ha defensat que comença una nova etapa "amb serenitat" per continuar fent política "des de la llibertat" i ha assegurat que "seré el mateix de sempre". "No vull parlar d'un final, sinó d'un nou començament", ha apuntat. Per la seva banda, Katia Botta, en la mateixa línia, ha exposat que "deixem unes sigles, no la política" i ha subratllat que continuaran mantenint "els mateixos valors, conviccions i compromís per la nostra ciutat". Així, a tall de conclusió, tots dos han volgut agrair el seu "entorn polític més pròxim, a l'alcaldessa, al ple i als sabadellencs".
L'origen del trencament
El conflicte intern del partit va començar fa gairebé un any, quan la nova executiva local, liderada per Francesc Baró, no estava d'acord amb la coalició del grup municipal i el PSC. Davant d'això, el partit va fer una consulta interna per avaluar la situació i, amb una ínfima diferència de cinc vots i mesos de desacords, els regidors van haver d'abandonar el Govern. D'altra banda, l'executiva va exigir que entreguessin l'acta de regidors i, davant de la negativa dels edils, van ser expulsats de Junts fa gairebé mig any "per una manca de comunicació política persistent" entre els dos blocs del partit.
En aquest context, Matas i Botta van presentar mesures cautelars als Jutjats de Sabadell per allargar l'expulsió del partit, però la jutgessa les ha denegat i ha donat la raó a Francesc Baró i el conjunt de l'executiva local i nacional. Matas i Botta, en absolut desacord amb la decisió, asseguraven fa uns mesos que les acusacions eren "falsedats i mentides" i denunciaven que el partit portava anys "intoxicant". Ara, però, asseguren haver-se tret un pes de sobre amb la desvinculació de Junts perquè "fa temps que no el reconeixem ni ens representa". Sembla, doncs, que el serial que fa mesos que va començar ha arribat al seu punt final amb la desaparició definitiva de Junts per Sabadell del ple municipal.