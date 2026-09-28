Detingut un home mentre robava la càrrega d’un camió estacionat en un polígon de Sabadell

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest divendres passat, 25 de setembre, un home de 30 anys com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força a l’interior d’un vehicle. Els fets van tenir lloc cap a les 2:30 h, quan una patrulla va ser requerida al polígon industrial de Can Roqueta. Segons l’avís rebut, diversos testimonis havien observat diversos homes forçant remolcs de camions estacionats a la zona per sostreure’n la càrrega. Quan van arribar al lloc, els agents van observar un home manipulant un dels camions. En adonar-se de la presència policial, l’home va fugir corrent cap a una zona boscosa.
Alhora, un vehicle que circulava amb els llums apagats va abandonar el lloc a gran velocitat, fins al punt d’estar a punt de col·lidir amb un vehicle policial que estava tallant un carrer. Els Mossos van iniciar una recerca per la zona boscosa i van localitzar l’home que presumptament havia forçat el camió, amagat entre la vegetació. Per aquests fets, el van detenir com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força a l’interior d’un vehicle. A les immediacions del lloc dels fets, els agents van localitzar un total de cinc camions que presentaven signes de forçament. Hores més tard, durant el matí, una patrulla de proximitat va localitzar dos vehicles estacionats en un descampat del carrer de la Llosa del Cavall.
El primer era una furgoneta amb el pany forçat, que constava sostreta a Santa Coloma de Gramenet des del 3 d’agost. L’altre era un camió que també figurava com a sostret, en aquest cas des del 12 d’agost a Tiana. Al costat del vehicle, els agents van trobar tres caixes amagades entre uns matolls que contenien 30 jaquetes. El 26 de setembre, el detingut va passar a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Sabadell i la investigació continua oberta. De moment, no es descarten noves detencions relacionades amb aquests fets.