Tomben la proposta de la Crida de transformar la Policia Municipal: "El model policial del PSC és punitiu, no el compartim"

La Crida per Sabadell ha portat al ple municipal una moció per avançar cap a un model de Policia Municipal "de proximitat i garantista". La formació ha defensat que la seguretat "no s’ha d’abordar només des de la resposta policial, sinó també des de la prevenció, la mediació i la garantia dels drets bàsics". En aquest sentit, la Crida ha proposat crear la figura de l’agent de barri, que actuaria com a referent policial estable per al veïnat de cada zona de la ciutat. La formació ha plantejat que aquests agents treballin coordinadament amb serveis socials, entitats i veïns per intervenir i prevenir conflictes, reforçar la cohesió comunitària i donar suport a persones en situació de vulnerabilitat. Una moció, però, que no ha prosperat: hi ha votat en contra el govern (PSC), el PP i Vox i s'han abstingut els ja regidors no adscrits Lluís Matas i Katia Botta. La proposta de la Crida ha comptat, doncs, amb el recolzament de Sabadell En Comú Podem, ERC i el regidor no adscrit Gabriel Fernàndez.
La moció ha plantejat reforçar la mediació davant dels conflictes veïnals, comunitaris, familiars o relacionats amb l’espai públic. La Crida ha defensat que aquestes situacions "no sempre requereixen una resposta punitiva" i ha reclamat "potenciar serveis municipals com el de mediació i les taules de salut". Un altre dels punts de la proposta ha estat la formació dels agents. La Crida ha demanat un pla de formació continuada per a tot el cos, adaptat a la realitat de Sabadell i amb continguts sobre racisme i xenofòbia, violències masclistes i LGTBIQfòbiques, diversitat funcional, salut mental i discriminacions lingüístiques. La formació ha proposat, a més, aprofundir en experiències com les que s’han fet en altres moments amb entitats especialitzades com SOS Racisme.
Tanmateix, des del govern han tombat la moció. "Coincidim en els punts de la moció, és difícil estar-hi en contra, però si el que voleu traslladar és una desconfiança a la Policia, no podem votar a favor", deia el tinent d'alcaldessa, Adrián Hernández. Si bé la intenció inicial era abstenir-se a la proposta, finalment han decidit oposar-s'hi. "El model policial del PSC és punitiu, no comparteixen el nostre model", reblava Oriol Rifer, portaveu de la Crida.
Des del govern han defensat amb dents i ungles la tasca dels agents de la Policia: "Els agents treballen a un nivell de professionalitat altíssim. La Policia Municipal al 2026 superarà les 60.000 incidències: qualsevol de vostès no s'equivocaria mai? És un col·lectiu que treballa amb les situacions més complexes i més dures de qualsevol ciutat", destaca Hernández. "Com a govern, traslladem tota la nostra confiança a la Policia Municipal, la nostra feina és continuar dotant de mitjans humans i materials, però no tenim cap queixa del seu nivell de professionalitat, un servei que es dona amb totes les garanties", afegia.
El debat ha evidenciat també les diferències entre els grups sobre com s’ha d’entendre aquesta proximitat. Santi Valls, d’ERC, ha defensat recuperar aquesta perspectiva i obrir el debat sobre el model de policia de proximitat. "La millor actuació policial és la que evita el conflicte", ha assenyalat. En aquest sentit, ha coincidit amb la necessitat de reforçar la figura de l’agent de barri, tot advertint que això requereix "recursos, efectius i continuïtat". Des de Sabadell En Comú Podem, Alejandra Sandoval ha posat l’accent en el paper de la mediació. "Una sanció arriba quan el problema ja s’ha produït, la mediació arriba abans", ha apuntat. Per això, ha defensat "passar d’una policia de cotxe i patrulla a una de barri amb agents cívics i taula de mediació comunitària".
El PP ha coincidit amb la Crida en alguns aspectes de la proposta, com l’impuls de la policia de barri, però ha rebutjat el model global plantejat. Cuca Santos ha assegurat que els populars "confien en la nostra Policia Municipal" i ha criticat que la moció parteixi d’una "sospita permanent que sobrevola l’actuació dels agents".
En una línia similar, Katia Botta, regidora no adscrita, ha defensat que la proximitat "ja forma part del model" actual. Segons ha argumentat, no comparteix que la resposta sigui "posar en dubte el model actual", sinó "reforçar el que ja funciona i dotar de més eines la Policia Municipal". També el regidor no adscrit Gabriel Fernàndez, que sí que ha donat suport a la moció, ha posat l’accent en la prevenció: "Pensem que actuar abans que els conflictes es converteixin en problemes més greus".
Demanaven més control de les actuacions policials
La Crida ha posat el focus en les actuacions policials que impliquen un ús significatiu de la força. La moció havia plantejat reforçar les eines de contenció verbal i desescalada i establir un sistema per registrar i revisar les intervencions que comportin lesions, ús d’armes o instruments potencialment lesius o una afectació greu dels drets fonamentals. La formació ha defensat que aquest mecanisme "permetria investigar possibles vulneracions de drets, però també detectar errors, necessitats formatives i aspectes a millorar en els protocols policials". En paral·lel, ha reclamat revisar qualsevol pràctica que pugui comportar discriminació o vulneració de drets durant les actuacions policials i investigar les denúncies per possibles abusos. La moció també ha inclòs la creació d’una Unitat Singular d’Atenció a la Víctima, com a continuïtat i ampliació de l’actual Servei d’Atenció a la Víctima, amb més personal especialitzat i la possibilitat d’oferir atenció les 24 hores.
Finalment, la Crida ha proposat fer una revisió integral de les funcions i unitats de la Policia Municipal per detectar possibles duplicitats amb els Mossos d’Esquadra i altres cossos de seguretat. La formació ha defensat que aquesta anàlisi permetria "optimitzar recursos" i aclarir les funcions que corresponen a cada cos.