La regidora de la Crida Aurora Murillo s'acomiada del ple: "Ha estat un plaer i una oportunitat"

La regidora de la Crida per Sabadell Aurora Murillo s'ha acomiadat aquest dilluns com a edil d'aquest grup municipal, en un moviment que des del partit defensen com a una "aposta per garantir els relleus dins de la institució" i donar "continuïtat" al projecte. A partir del ple d'octubre es preveu que la substitueixi Sandra Alcaide, que en aquesta ocasió ha seguit el plenari des de les cadires del públic del saló de plens de l'Ajuntament.
Amb el canvi, la formació tanca la seva alineació fins a, com a mínim, final de mandat: Oriol Rifer (portaveu), Sandra Alcaide (número dos) i Guillem Fuster (número tres). Murillo s'ha acomiadat del ple municipal en un breu i emotiu discurs per agrair tots aquests anys a la formació i al seu entorn. "Ha estat un plaer i una oportunitat haver pogut representar la Crida per Sabadell al ple de l'Ajuntament", ha iniciat el seu discurs. "És un adeu definitiu, no tornaré a seure aquí, em veureu a altres llocs segur", ha afegit, apuntant que "tornaré al carrer, a les entitats en què participo, a lluitar per totes aquestes lluites que considero justes". Així, "em trobareu a desnonaments, trucant a la porta de qui faci falta quan l'administració no respongui o no faci bé les coses, preparant festes majors, reivindicant espais per les entitats i ara sobretot lluitant per l'educació pública i l'habitatge".
La regidora sortint ha format part del ple municipal dues vegades: la primera, durant uns mesos en substitució de Lluís Perarnau –fins a les eleccions de 2023–; i des del juliol del mateix any, per cobrir la renúncia de la portaveu d'aleshores, Nani Valero. Ara, Murillo, que va explicar que "he renunciat al meu càrrec per donar pas a noves persones del grup", s'ocuparà únicament de la seva tasca com a docent i assegura que continuarà implicada en la formació. Amb tot, Alcaide va explicar fa uns dies a la roda de premsa de presentació del relleu que pretén continuar el projecte de la mateixa manera que ho han fet els diferents relleus que hi ha hagut. A part, va assenyalar la necessitat d'alçar la veu davant de les "injustícies" i va subratllar la defensa dels drets socials com a objectiu principal.