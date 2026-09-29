VÍDEO | Demanen la dimissió d'un regidor de VOX de Sabadell per un polèmic gest durant el ple municipal

Polèmica al ple municipal de Sabadell arran del gest protagonitzat pel regidor de VOX César Gil durant la sessió. Durant una intervenció de la Crida per Sabadell, el regidor va fer el gest de simular un tret al clatell a una assessora del grup municipal de Sabadell En Comú Podem, un comportament que ha generat crítiques entre representants polítics del consistori. En aquest context, Gil va acabar fent el gest de portar-se la mà al clatell i simular un tret, una acció que posteriorment ha estat objecte de condemna per part de diversos representants municipals i de desenes d'usuaris a les xarxes socials.
Joan Mena, portaveu de Sabadell En Comú Podem, que ha condemnat l’actuació del regidor a les seves xarxes socials. "Indigne, intolerable i totalment sancionable. No normalitzarem aquestes formes antidemocràtiques de fer política", ha dit, en referència al gest. Mena també ha anunciat que la formació està estudiant les vies disponibles per actuar davant dels fets: "Estem estudiant totes les mesures legals i normatives per denunciar aquest fet perquè el que està en perill és la democràcia". L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va assegurar a la mateixa sessió que el govern municipal estudiarà les mesures legals i normatives que siguin necessàries davant dels fets. Farrés va qualificar l’actitud d’"intolerable" i va defensar la necessitat d’actuar davant d’aquest tipus de comportaments en el ple municipal.
El Govern demana la dimissió del regidor
El Govern municipal ha fet un comunicat en el qual condemna "rotundament" el gest i consideren que és un gest "gravíssim, absolutament reprovable i inadmissible en una institució democràtica". L'alcaldessa ja va demanar-li durant el plenari que retirés el gest i, lluny de fer-ho, Gil va reafirmar-lo. Per aquest motiu, defensen que no es poden normalitzar actituds així i demanen la dimissió del regidor. "Volem que sigui l'últim ple en què aquesta persona representi els ciutadans i ciutadanes de Sabadell", diuen des del PSC. Ara, el grup municipal derivarà el cas a la Comissió Ètica de l'Ajuntament de Sabadell i asseguren que esgotaran totes les vies, "inclòs el procediment sancionador". A part, també estudiarà la via legal davant les amenaces despreses dels fets i s'analitzarà les accions que corresponen als fets.