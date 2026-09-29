ARA A PORTADA
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Diners El Banc Sabadell concentrarà les seves seus corporatives de Catalunya a Sant Cugat Albert Acín Serra
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Sabadell VÍDEO | Demanen la dimissió d'un regidor de VOX de Sabadell per un polèmic gest durant el ple municipal Redacció
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Sabadell FOTOS | Una espectacular tromba d'aigua descarrega a Sabadell i el Vallès amb força Jan Cañadell Puigmartí | Marc Béjar Permanyer
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Taxes i impostos de Sabadell per al 2027: què tocarà pagar d'IBI?
Sabadell
Els tributs municipals s'incrementaran, però per sota de l'IPC. L'augment també afecta la taxa de residus, la zona blava i els guals, entre altres