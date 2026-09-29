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Taxes i impostos de Sabadell per al 2027: què tocarà pagar d'IBI?

Sabadell

Els tributs municipals s'incrementaran, però per sota de l'IPC. L'augment també afecta la taxa de residus, la zona blava i els guals, entre altres

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Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 13:51
Actualitzat el 29 de setembre de 2026 a les 13:55

Les taxes i impostos de Sabadell s'incrementaran un 2,5% l'any 2027, segons ha avançat el Govern al Diari. L'augment afectarà tots els tributs municipals, entre els quals hi ha l'impost de béns immobles (IBI) i la taxa de residus local, i també les tarifes de la zona blava, els guals i els cementiris, entre altres serveis del consistori. L'executiu defensa que l'actualització està per sota de l'IPC (+4,9%).

Amb els canvis aplicats, el rebut mitjà d'IBI se situarà en 477,98 euros –11,65 euros més que enguany–. En paral·lel, la taxa de recollida de residus d'una família sabadellenca mitjana s'incrementarà en dos euros (89,79 euros). Aquest import pot ser superior o inferior, segons els membres de la família i el nivell de renda.

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