El Banc Sabadell concentrarà les seves seus corporatives de Catalunya a Sant Cugat

El Banc Sabadell concentrarà els seus centres corporatius de Catalunya a Sant Cugat del Vallès. L’entitat remodelarà l’edifici CBS i construirà un nou hub de projectes sobre intel·ligència artificial, banca privada i banca digital al costat. La decisió, anunciada aquest dimarts, suposarà el trasllat d'un miler de treballadors que actualment estan destinats a la seu de la plaça de Catalunya de Sabadell, segons han explicat fonts del banc al Diari.
L'entitat estudiarà quin és el futur del gratacels, entre els quals hi ha la seva posada en venda o en lloguer. L'edifici és tota una icona de la ciutat, es va inaugurar l'any 1976 durant la primera expansió del Banc Sabadell i compta amb onze plantes i uns 34.419 metres quadrats construïts. L’entitat mantindrà la propietat de l'oficina de la plaça de Sant Roc, on està ubicada i continuarà estant ubicada la seva seu social, insisteixen des de l'entitat, que referma la seva estreta vinculació amb Sabadell.
L’entitat reformarà integralment la seu corporativa de Sant Cugat durant els propers dos anys i, al costat, hi construirà un nou hub de projectes orientat a la tecnologia i a la banca digital. L’edifici entrarà en funcionament el 2030 i comptarà amb espais flexibles adaptats a diferents models de treball. Mentre duren les actuacions, el banc posarà en marxa el pròxim 13 d'octubre una estructura temporal amb una cartera inicial de dotze projectes, que han estat seleccionats per la seva rellevància estratègica i capacitat d’acceleració.
L'entitat vol que els canvis serveixin per aplicar un model de treball més col·laboratiu, que s'ha provat "amb èxit" en una prova pilot realitzada per l'entitat. El CEO de Banc Sabadell, Marc Armengol, defensa els beneficis de la decisió: "Ens permetrà accelerar la transformació de Banc Sabadell, ja que disposarem d’espais i models de treball en els quals treballarem més connectats i d’una manera més col·laborativa", indica.
Canvis a Madrid i a Alacant
A banda de Sant Cugat, el Banc Sabadell també reconfigurarà els espais de treball de Madrid i Alacant, on també s'aproparan els equips de treball. Es reordenarà la disposició dels espais i es crearan més zones de col·laboració al centre corporatiu de las Tablas (Madrid) i també renovarà la seu del banc al carrer Óscar Esplá d’Alacant, que esdevindrà un gran centre corporatiu amb 600 professionals dels àmbits de tecnologia, negoci de particulars i empreses, organització i persones, entre d’altres. Com a part de reorganització, l'entitat iniciarà el procés per vendre la resta d'immobles de la ciutat valenciana –els edificis situats a Agua Amarga i al carrer San Fernando–.