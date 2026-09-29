Salas trasllada la seu central a Can Feu

El grup immobiliari sabadellenc Salas ha traslladat recentment la seva seu central a Can Feu per així poder reunir bona part de l’estructura en unes mateixes instal·lacions, en concret, a les antigues oficines de Grupo BN –companyia sabadellenca que l’any 2024 va ser adquirida pel grup danès ISS–. El canvi, segons apunten fonts de la companyia respon al “creixement experimentat” durant els darrers anys.
Avui dia, a les noves instal·lacions de Salas ja hi treballen 200 persones, tots els departaments de l’antiga seu central, a l’espera que ho puguin fer en un futur pròxim –la intenció és ampliar les oficines– la constructora, la instal·ladora i la gestora energètica. “Som una empresa de Sabadell i, tot i que el procés de trobar un espai que s’adaptés al volum de professionals de la companyia no va ser gens fàcil, hem pogut acabar mantenint la nostra aposta per la ciutat”, afegeixen.
Paral·lelament al trasllat de les nova seu central, recentment el grup immobiliari va anunciar que feia un pas més en la seva expansió ampliant la seva activitat en una nova línia de negoci i en la que destaquen tres noves tipologies: hotels, senior living i flex living, invertint 50 milions d’euros.
En l’actualitat, el grup sabadellenc ha unit forces amb un operador amb “dilatada experiència” en l’àmbit nacional amb l’objectiu de dissenyar, construir i estabilitzar conjuntament una cartera de 1.500 unitats en el seu vertical de ‘flex living’ repartides entre Madrid, Barcelona, València i Màlaga, comptant ja amb diversos terrenys en “procés d’adquisició”.
En relació amb els hotels, el grup ja té dos projectes en curs. Per un costat, Salas i la cadena IHG Hotels & Resorts impulsaran el primer hotel Holiday Inn Express a Martorell. El projecte, que està promogut per Salas i operat per T3 Hospitality sota la marca Holiday Inn Express, és el primer projecte d’hotel propi del grup sabadellenc. Aquest establiment hoteler s’ubicarà en una parcel·la propietat d’Incasòl. Aquest projecte s’unirà a un altre hotel de 120 habitacions a Sitges, en el que el grup immobiliari actua com a promotor delegat.