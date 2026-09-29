Vols portar el teu servei o producte a nous mercats? La Cambra t’ajudarà

Buscar nous mercats, diversificar clients i reduir la dependència d’un únic territori s’ha convertit en una qüestió cada vegada més present en l’estratègia de les empreses. L’actual escenari internacional, marcat per canvis geopolítics, tensions comercials i una incertesa més elevada, està fent que moltes pimes es plantegin una pregunta: com puc començar a vendre fora i quins mercats poden encaixar millor amb el meu negoci?
Per a les empreses de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell que es trobin en aquest punt, el programa Catalunya Exporta ofereix un acompanyament pensat precisament per facilitar aquest primer pas.
Impulsat per la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència per al creixement de les empreses, Acció, i amb la participació dels diferents agents de suport a la internacionalització, entre els quals, la Cambra de Comerç de Sabadell, Catalunya Exporta té com a objectiu ajudar a iniciar-se en l’exportació o consolidar i diversificar la seva activitat internacional.
A la Cambra de Comerç de Sabadell, aquest procés, totalment gratuït, comença parlant amb tu. “El primer que fem és reunir-nos amb l’empresa, bàsicament per fer aquesta diagnosi i tenir tota la informació: veure quin potencial exportador té, en quina situació es troba i amb quines eines compta”, explica Vicenç Vicente, cap de Promoció de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Sabadell. L’objectiu és evitar que la internacionalització sigui una aposta improvisada i convertir-la en una estratègia adaptada a la realitat de cada negoci, amb un full de ruta 100% personalitzat. Aquest és un dels principals valors del programa: transformar una voluntat genèrica d’exportar en un pla concret. Catalunya Exporta permet analitzar el punt de partida, identificar oportunitats i definir un full de ruta internacional.
Un altre element important del programa és que aquest suport no s’acaba amb la primera reunió. Des de la Cambra de Comerç disposes d’un procés d’acompanyament durant tres anys, de manera que l’empresa pot anar avançant en la seva estratègia internacional i recórrer als diferents recursos a mesura que els necessita. Després de la diagnosi i del full de ruta inicial, es poden identificar ajuts, serveis, formació, eines o activitats que ajudin a donar continuïtat al projecte. “Un cop feta la diagnosi, fem recomanacions a l’empresa que estiguin a l’abast dels seus recursos. No té sentit plantejar una inversió massa gran a curt termini si l’empresa no està preparada per assumir-la”, assenyala Vicente. A partir d’aquesta fotografia inicial, la Cambra t’ajuda a determinar quins mercats poden ser més adequats i quins són els passos que caldria fer per començar-hi a operar.
I tot plegat amb una premissa: no hi ha una única manera d’exportar. Cada empresa té una situació, uns recursos i unes capacitats diferents, i és aquesta la possibilitat que t’ofereixen els professionals de la Cambra de Comerç: acompanyar-te perquè puguis fer aquest camí amb més eines i coneixement. “Hi ha empreses que busquen informació molt concreta sobre un mercat, com França o Bèlgica, i d’altres que necessiten treballar aspectes més bàsics de la internacionalització. Nosaltres ens adaptem a cada empresa”, explica Xavier Garcia, tècnic de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Sabadell.