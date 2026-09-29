La Cambra de Comerç celebrarà el Demo Day el pròxim 15 d'octubre

La Cambra de Comerç de Sabadell celebrarà el pròxim 15 d'octubre el Demo Day del programa Impulsa Startup, l'acte de clausura del programa d'acceleració dissenyat per a impulsar projectes emprenedors de base tecnològica i alt potencial de creixement.
Durant els últims mesos, les startups participants han seguit un procés intensiu de tutories i mentories especialitzades, a més d'un acompanyament individualitzat orientat a validar els seus models de negoci i reforçar les seves capacitats de desenvolupament i escalabilitat. El Demo Day marca el punt final de l'edició 2026 d'aquest programa, impulsat per la Cambra d'Espanya i cofinançat pel Fons Europeu Plus (FSE+) i la Cambra de Sabadell.
L'esdeveniment tindrà lloc en la seu de la Cambra de Comçer i estarà encapçalat pel seu president, Ramon Alberich.
Al llarg de la jornada, les startups presentaran davant el jurat els resultats obtinguts i les principals fites assolides durant el programa. El jurat estarà compost per representants de la Cambra de Sabadell: Leo Torrecilla (Vicepresident 1r de la Cambra de Sabadell), Joaquim Badia (Tresorer de la Cambra de Sabadell), Beatriz Melgar (Directora de l’Àrea d’Assessoria, Promoció i Formació de la Cambra de Sabadell), Josep M. Matencio (Gerent de Promoció Econòmica Sabadell, SL), Arnau Bonada (President de la Xarxa Onion i Soci de Fika Economistes i Advocats), la Doctora Rosa María Sebastián (Vicerrectora d’Innovació, Transferència i Emprenedoria UAB) i Enric Chiva (Director Comercial BStartup); per part de Conector Startup Accelerator, comptarem amb l’Alfons Mengual (CEO) i d’altre banda, per part d’Encomenda Capital Partners, amb Mercè Tell (Cofundadora i General Partner).
En finalitzar, es donarà a conèixer el projecte guanyador a nivell territorial, que obtindrà un premi de 4.800€, així com la segona classificada, que rebrà, 1.600€. A més, la startup guanyadora podrà ser seleccionada per a presentar el seu projecte en l'edició 2027 del 4YFN i optar a convertir-se en una de les dues millors startups de l'àmbit nacional del programa, amb premis de 12.000 € i 7.200 € respectivament.
El programa Impulsa Startup té com a objectiu enfortir l'ecosistema emprenedor, donar suport a iniciatives innovadores i contribuir al desenvolupament econòmic del territori mitjançant la creació i consolidació de noves empreses.