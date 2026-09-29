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La Cambra de Comerç celebrarà el Demo Day el pròxim 15 d'octubre

Diners

Nou empreses emergents, candidates a obtenir un premi de 4.800 euros i tenir l'oportuntiat de ser seleccionada per a presentar el seu projecte en l'edició del 2027 del 4YFN

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Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 13:01

La Cambra de Comerç de Sabadell celebrarà el pròxim 15 d'octubre el Demo Day del programa Impulsa Startup, l'acte de clausura del programa d'acceleració dissenyat per a impulsar projectes emprenedors de base tecnològica i alt potencial de creixement. 

Durant els últims mesos, les startups participants han seguit un procés intensiu de tutories i mentories especialitzades, a més d'un acompanyament individualitzat orientat a validar els seus models de negoci i reforçar les seves capacitats de desenvolupament i escalabilitat. El Demo Day marca el punt final de l'edició 2026 d'aquest programa, impulsat per la Cambra d'Espanya i cofinançat pel Fons Europeu Plus (FSE+) i la Cambra de Sabadell. 

L'esdeveniment tindrà lloc en la seu de la Cambra de Comçer i estarà encapçalat pel seu president, Ramon Alberich. 

Al llarg de la jornada, les startups presentaran davant el jurat els resultats obtinguts i les principals fites assolides durant el programa. El jurat estarà compost per representants  de la Cambra de Sabadell: Leo Torrecilla (Vicepresident 1r de la  Cambra de Sabadell), Joaquim Badia (Tresorer de la Cambra de Sabadell), Beatriz  Melgar (Directora de l’Àrea d’Assessoria, Promoció i Formació de la Cambra de  Sabadell), Josep M. Matencio (Gerent de Promoció Econòmica Sabadell, SL), Arnau  Bonada (President de la Xarxa Onion i Soci de Fika Economistes i Advocats), la  Doctora Rosa María Sebastián (Vicerrectora d’Innovació, Transferència i  Emprenedoria UAB) i Enric Chiva (Director Comercial BStartup); per part de Conector  Startup Accelerator, comptarem amb l’Alfons Mengual (CEO) i d’altre banda, per part  d’Encomenda Capital Partners, amb Mercè Tell (Cofundadora i General Partner). 

En finalitzar, es donarà a conèixer el projecte guanyador a nivell territorial, que  obtindrà un premi de 4.800€, així com la segona classificada, que rebrà, 1.600€. A  més, la startup guanyadora podrà ser seleccionada per a presentar el seu  projecte en l'edició 2027 del 4YFN i optar a convertir-se en una de les dues millors  startups de l'àmbit nacional del programa, amb premis de 12.000 € i 7.200 €  respectivament. 

El programa Impulsa Startup té com a objectiu enfortir l'ecosistema emprenedor,  donar suport a iniciatives innovadores i contribuir al desenvolupament econòmic del  territori mitjançant la creació i consolidació de noves empreses. 

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