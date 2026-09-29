ARA A PORTADA

Jordi Casas i Josep Maria Mestres s’incorporen a la CEOE

Diners

Des de la Fundació per la Indústria posen en valor aquestes dues incorporacions per reforçar la “presència de la indústria tèxtil en la patronal nacional per defensar els interessos de les empreses del sector i representar-les davant les administracions, sindicats i altres organitzacions”

  • El president de la Fundació per la Indústria, l’advocat sabadellenc Jordi Casas -
Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 13:25
Actualitzat el 29 de setembre de 2026 a les 13:26

La indústria catalana manté la seva representativitat als òrgans de Govern de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), per delegació de Foment del Treball, de la mà de l’advocat i actual president de la Fundació per la Indústria, Jordi Casas, per contribuir a “l’impuls, creixement i consolidació del sector industrial i al desenvolupament econòmic i social de Catalunya i Espanya”, segons apunten des de l’entitat amb seu al Gremi de Fabricants en un comunicat. 

Amb anterioritat, Casas va ser vocal de la Junta Directiva de CEOE (2014-2018) i és vocal de l’Assemblea de CEOE (des del 2017). En l’actualitat, Casas és conseller de presidència de Foment del Treball i membre de la Junta Directiva de la patronal catalana com a representant del Gremi de Fabricants. 

D’altra banda, també s’incorpora als òrgans de CEOE el patró de la Fundació per la Indústria Josep Maria Mestres, president del Consejo Intertextil Español, vicepresident del Observatorio Textil y Moda i conseller delegat de l’empresa tèxtil de tercera generació José Mestres Carcereny. És membre de la Junta Directiva i del Comitè Executiu de Foment del Treball com a representant de la Confederación Textil, Texfor. 

Des de la Fundació per la Indústria posen en valor aquestes dues incorporacions per reforçar la “presència de la indústria tèxtil en la patronal nacional per defensar els interessos de les empreses del sector i representar-les davant les administracions, sindicats i altres organitzacions”.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades