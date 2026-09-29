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Jordi Casas i Josep Maria Mestres s’incorporen a la CEOE
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Des de la Fundació per la Indústria posen en valor aquestes dues incorporacions per reforçar la “presència de la indústria tèxtil en la patronal nacional per defensar els interessos de les empreses del sector i representar-les davant les administracions, sindicats i altres organitzacions”