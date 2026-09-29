Sabadell s'uneix contra el maltractament a la gent gran en l'inici de la Festa Gran 2026

L'Ajuntament de Sabadell ha celebrat aquest dimarts, 29 de setembre, a les 12 h, un acte institucional amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran. Els assistents han estat les entitats, representants dels casals i del Consell de la Gent Gran i membres del consistori que fan possible la celebració de la Festa Gran 2026 a la ciutat. L'acte l'ha presidit l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, juntament amb Laura Reyes, regidora d'Infància i Gent Gran, que han destacat i agraït la tasca que fan durant tot l'any les entitats.
Aquesta trobada, amb el lema "Contra el maltractament envers les persones grans" té com a objectiu reconèixer la tasca constant del teixit associatiu en la millora de la qualitat de vida de les persones grans i en la prevenció de situacions de vulnerabilitat i maltractament. Durant la trobada, representants de les entitats han fet valdre el paper del Consell de la Gent Gran de Sabadell i de la Coordinadora de Casals i Entitats, destacant la importància del treball conjunt amb la regidoria per impulsar actuacions centrades en la dignitat, la seguretat i la prevenció. Begoña Antunez, representant de la Coordinadora, ha destacat que "la gent gran és experiència, s'ha de lluitar contra el maltractament, el lema d'aquest any és molt important". "No som nens petits, tenim poder de decisió", afegeix.
Així mateix, els membres de les entitats remarquen la necessitat de continuar reforçant el suport als cuidadors, el seguiment a les persones vulnerables i la sensibilització social en favor dels drets i l'autonomia dels més grans. Toni Llorca, representant del Consell Consultiu de la Gent Gran, ha reivindicat que "totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, respecte i seguretat, el maltractament és una realitat oculta amb la qual no ens hem de conformar", conclou.
D'altra banda, a les 17.30 h d'aquest mateix 29 de setembre, el Teatre Principal acollirà l'acte central de la Festa Gran, amb el reconeixement públic al treball per a les persones 60 + menció Adrià Miquel i l’espectacle Sarsuela: emoció i record, amb la prestigiosa soprano, Laura del Rio.