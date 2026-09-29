Hi havia una vegada cinc veïns, un drac i molta imaginació a Sol i Padrís

Un drap de cuina que es transforma en una titella. Un casc de bicicleta que acaba convertit en el cap d’un drac. Un bagul que amaga una capsa d’elements màgics. A Sol i Padrís, qualsevol objecte és susceptible de viure una segona vida i convertir-se en personatge d’un conte. No és un contacontes, tampoc una obra de teatre. Un grup de veïns de Sant Oleguer i Sol i Padrís han creat un híbrid entre literatura i dramatúrgia que, cada tercer diumenge de mes, omple el Centre Cívic de Sant Oleguer de famílies i molta imaginació. És L’Hora del Conte, una iniciativa nascuda de l'associació de veïns del barri i sostinguda per cinc voluntaris que adapten, narren i interpreten històries pensades perquè els més petits no només escoltin, sinó que també hi participin. "Som cinc membres que llegim històries i els donem vida", explica Lourdes Miguel, membre del grup. Ella narra els contes, mentre la resta del grup es posa en la pell dels diferents personatges. "S’escenifica per al públic i es fa partícip", resumeix.
La idea va començar de manera gairebé casual. Un grup de veïns es va conèixer al gimnàs, a través de les classes de Zumba, i es va començar a parlar de la possibilitat d'impulsar un contacontes al barri. Lourdes s’hi va sumar de seguida. Durant anys havia estat voluntària fent de pallassa en hospitals, una experiència que la va acabar induint ràpidament al projecte a Sol i Padrís. "Quan va sorgir la idea, em vaig oferir de forma altruista", recorda. En pocs mesos, la proposta s’ha anat consolidant i les sessions ja reuneixen entre 25 i 60 infants, a més dels familiars que els acompanyen. Hi ha criatures que encara són pràcticament nadons i d’altres que ja tenen vuit anys. Un ventall ampli que obliga els voluntaris a pensar cada història i la seva posada en escena perquè funcioni a diferents edats.
Per això els contes no són només contes. El grup els adapta i els vincula amb algun moment de l’any o alguna tradició. Per Sant Jordi, per exemple, la història gira al voltant de la diada. Quan arriben la Castanyada i Halloween, la tradició es barreja amb elements més fantàstics, barrejant tradició i novetat. I al setembre, els petits van començar el curs convertint-se en superherois, descobrint que cadascú té un poder especial a dins. Al darrere hi ha també un rerefons pedagògic i educatiu. Les històries juguen amb la fantasia i la imaginació, però també amb valors com la igualtat, la generositat, l’amistat, el respecte o l’empatia.
Bona part de l’atrezzo surt de les cases dels mateixos voluntaris. "Amb un drap de cuina hem fet una titella que ara és un monstre", explica Lourdes. Un casc de bicicleta és la base del drac; un davantal pot acabar convertit en una disfressa de Sant Jordi i un tros de roba, en titella. La Rous i la Piluki són les encarregades de donar forma a molts d’aquests personatges donant una segona vida al que troben a casa.
El protagonista que ho lliga tot és Cui, un drac que s’ha convertit en la mascota de L’Hora del Conte. És el fil conductor de les històries i, alhora, una representació de la màgia, la imaginació i l’estima per la cultura catalana, Sant Jordi i els llibres. També ha servit per crear una petita col·lecció que anima les famílies a tornar cada mes. Els infants poden anar aconseguint punts de llibre dels diferents personatges —Lou, Rous, Piluki, Ef i Pepeluis— i del mateix CUI. Quan en reuneixen sis, obtenen un conte. "És una manera de fidelitzar els infants i que vinguin cada tercer diumenge de mes", explica Lourdes. Al darrere de tots aquests personatges hi ha, en realitat, els cinc veïns que els representen. Pel grup han passat professors, músics i persones amb perfils diversos que han acabat posant en comú habilitats i altruisme per construir una proposta que vol créixer des del barri.
Tot plegat passa cada tercer diumenge de mes, de 12 a 13 hores, al Centre Cívic Sant Oleguer. L’entrada és gratuïta i l’activitat és oberta a totes les famílies. Una hora en què un drap de cuina pot deixar de ser-ho i cinc veïns poden aconseguir que una història surti de les pàgines i prengui vida.