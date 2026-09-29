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FOTOS | Sabadell omple el Teatre Principal per celebrar el Dia Internacional de la Gent Gran

Sabadell

Els assistents també han pogut gaudir de l’espectacle 'Sarsuela: emoció i record', amb la prestigiosa soprano Laura del Rio

  • Festa Gran 2026 -
Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 21:08
Actualitzat el 29 de setembre de 2026 a les 21:09

Amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, l'1 d'octubre, l'Ajuntament de Sabadell ha celebrat aquest dimarts la Festa Gran al Teatre Principal. L'equipament del carrer de Sant Pau s'ha omplert per reconèixer públicament el treball de les persones que superen els 60 anys. Els assistents també han pogut gaudir de l’espectacle Sarsuela: emoció i record, amb la prestigiosa soprano Laura del Rio.

  • Festa Gran 2026
  • Festa Gran 2026
  • Festa Gran 2026
  • Festa Gran 2026
  • Festa Gran 2026
  • Festa Gran 2026
  • Festa Gran 2026
  • Festa Gran 2026
  • Festa Gran 2026
  • Festa Gran 2026
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