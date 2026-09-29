L’accés a l’habitatge continua sent una de les principals preocupacions socials també a Sabadell. La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) ha reclamat mesures estructurals per contenir els preus i garantir l’accés a l'habitatge, en el marc de la mobilització convocada aquest dissabte 3 d’octubre a l’Hospitalet de Llobregat. La federació posa el focus en l’evolució dels lloguers a la ciutat i reclama a les administracions que accelerin la construcció d’habitatge públic.
"Sabadell va ser declarada mercat residencial tensionat el març del 2024, el preu mitjà del lloguer no ha deixat de créixer i ha passat dels 808 euros del primer trimestre del 2024 als 869 euros del mateix període del 2026", exposen. Davant d’aquesta situació, la federació posa sobre la taula el parc públic de la ciutat. Sabadell disposa de més de 1.700 habitatges de gestió municipal i es tracta de la segona ciutat catalana amb més habitatge públic de lloguer. Tot i això, considera que el volum actual és insuficient per donar resposta a la demanda. Un dels principals focus de creixement és Can Gambús, on hi ha una reserva prevista de 2.770 habitatges de protecció oficial. La FAVS reclama que aquest projecte deixi de ser una previsió i es concreti amb un calendari d’execució.
A escala municipal, la federació també demana a l’Ajuntament que acceleri el desplegament del Pla Local de l’Habitatge, posi en funcionament el registre d’habitatges buits de grans tenidors i reforci la participació de les entitats veïnals en el Consell Local de l’Habitatge.
Cinc mesures per protegir els llogaters
En l’àmbit estatal, la FAVS dona suport a cinc mesures que considera necessàries per contenir la situació actual: mesures estructurals contra els desnonaments, renovació automàtica dels contractes de lloguer, regulació dels lloguers de temporada i d’habitacions, congelació de les actualitzacions vinculades a l’IPC i pròrrogues efectives dels contractes vigents. La federació defensa, a més, que aquestes mesures tinguin rang de llei i no depenguin únicament d’un decret. També reclama una inspecció més efectiva dels pisos turístics, que l’habitatge públic no es pugui privatitzar, més inversió en la rehabilitació dels barris i una reforma de la llei hipotecària. La mobilització tindrà lloc aquest dissabte 3 d’octubre, a les 19 hores, a la plaça Pius XII de l’Hospitalet de Llobregat.