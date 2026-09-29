La B-124 espera un reasfaltatge integral mentre acull més autobusos entre Castellar i Sabadell

La B-124 sumarà més autobusos entre Castellar i Sabadell mentre espera una millora de l'asfalt. La Generalitat i l’Ajuntament de Sabadell van obrir la setmana passada una nova etapa de col·laboració amb la constitució de la primera Comissió Bilateral entre les dues administracions, que permetrà avançar i impulsar projectes estratègics. Un d'aquests afecta la connexió de la capital vallesana amb els municipis de la rodalia. En aquest sentit, el Govern català s’ha compromès a reasfaltar la B-124, la carretera que connecta fins a Calders, passant per Castellar, i que és de titularitat de la Generalitat. Des de l'executiu remarquen que amb aquesta actuació es millorarà la circulació i la seguretat d’una via amb una alta intensitat de trànsit i que en els darrers anys ha experimentat un deteriorament important.
Les obres s’incorporaran a la programació d’inversions de l’any 2027, any de la seva execució. Els conductors havien reivindicat una demanda que també ha assaltat el debat polític. Junts per Castellar va presentar el curs passat una moció en un ple per exigir que s'actués en tot aquest àmbit. Aquest setembre, el Departament de Territori ja es va desplegar amb una reparació de mínims a la B-124, que va servir per tapar tres esvorancs en el revolt posterior al pont del Ripoll. Una acció que des de la formació van considerar insuficient. Ara, la intenció és que la intervenció cobreixi tot el recorregut, reduint d'aquesta manera el risc d'accidents en un tram molt malmès. La carretera, que neix a la plaça de la Creu Alta, passa per Castellar, Sant Llorenç Savall i Monistrol de Calders, amb una longitud aproximada d'uns 40 quilòmetres. "Els nostres serveis tècnics estan mantenint reunions de treball amb planell sobre la taula per definir quines han de ser les millores i s'està avançant en aquest sentit", ha apuntat aquest dimarts l’alcaldessa de Castellar, Yolanda Rivera.
La líder castellarenca i la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, han presentat la millora del servei de la línia d’autobús C1, que connecta amb Sabadell. A partir d'aquest 1 d’octubre, el servei oferirà intervals de pas de vuit minuts entre les 7.00 h a les 9.48 h i entre les 14.00 h i les 19.36 h. En total, això suposa l'augment de 89 a 103 expedicions per dia i sentit entre setmana. Una de les novetats és que algunes expedicions en hora punta limitaran el seu trajecte fins a la plaça d'Espanya de Sabadell, sense haver d'arribar a l'estació d'autobusos del centre. Durant la seva posada en marxa, hi haurà personal d'informació per comunicar els canvis i també es millorarà la senyalització dels aparells per especificar el recorregut previst en cada sortida.
López ha destacat que el nou reforç en el servei de transport públic per carretera vol oferir "una alternativa creïble per deixar el vehicle privat", millorant l'experiència d'un nombrós col·lectiu d'usuaris que tenen les infraestructures ferroviàries de la plaça d'Espanya com a lloc de referència. En molts casos, parada intermitja fins a altres destinacions. En la mateixa línia, Rivera assegura que es tracta d'un salt endavant per als passatgers. L'objectiu, diu, és no aturar-se aquí i continuar explorant altres millores com la comunicació amb les urbanitzacions, que ha despertat queixes per part dels viatges en els últims mesos. "La millora de la línia C4 i la connexió amb Terrassa estan sobre la taula i s'hauran d'estudiar". De moment, Castellar continua sense un servei de transport col·lectiu que permeti els veïns arribar fins a l'altra capital vallesana.