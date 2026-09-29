Preparen nous aparcaments al barri de 'Las Latas' pel creixement urbanístic de la zona

A Can Gambús hi ha un carrer per on no circula ningú perquè està tancat al trànsit i no té construccions a banda i banda. És el carrer de França, situat en paral·lel a la ronda Oest (C-58C) i la ronda de Jean Monnet, de manera que recorre Can Gambús de nord a sud. Ara, l’Ajuntament treballa per obrir part del carrer de França per generar una setantena de places d’aparcament, la qual cosa vol facilitar la mobilitat als veïns del barri de ‘Las Latas’, que reclamen millores en aquest sentit, i donar resposta també al creixement residencial del barri, on s’estan construint diverses promocions d’habitatges. Tot i que aquestes tinguin aparcament soterrani, d’aquesta manera es vol aprofitar al màxim el terreny disponible per generar aparcament.
El tinent d’alcaldessa d’Urbanisme, Adrián Hernández, va avançar al ple de setembre que el consistori ja està treballant per habilitar la il·luminació d’un primer tram del carrer de França que s’obriria al trànsit per facilitar l’aparcament. Més endavant, més carrer. Serà aparcament gratuït i lliure, de manera que, evidentment, no es podrà determinar qui hi estaciona però està pensat “per aquells veïns que vinguin a les noves edificacions, que no tinguin la temptació d’anar al carrer Nou ['Las Latas'] sinó que tinguin aquesta oferta d’aparcament”. L’objectiu, en certa manera, és que els dos carrers de 'Las Latas', el Nou i Narcís Casanoves, els utilitzin els veïns d’aquests carrers, tenint en compte que la majoria són cases baixes sense aparcament. El que el Govern no accepta és convertir-los en exclusius per als veïns per analogia amb “desenes de carrers de la ciutat” on també costa aparcar perquè tenen a prop camps de futbol, pavellons o altres equipaments que generen molta mobilitat.
Nou supermercat a la zona
L’Ajuntament també va aprovar al ple cedir durant 55 anys la parcel·la de sobre 'Las Latas', al número 527-537 de la carretera de Terrassa, a Mercadona. La cadena s’ha adjudicat la construcció d’un supermercat en aquest espai a canvi d’un pagament de 12,1 milions d’euros, en els quals s’inclou l’IVA, de manera que el consistori rebrà uns 10 milions d’euros.
Aprovada la cessió al ple, ara la cadena de supermercats haurà de confirmar l’adjudicació i, un cop ratificada, es començarà a elaborar el projecte. El Govern vol que l’edifici del supermercat s’ubiqui a la part de la parcel·la més pròxima a la rotonda de la ronda Oest i, per tant, la més allunyada dels habitatges. Alhora, entre els domicilis i la botiga vol que Mercadona habiliti com a mínim 50 places d’aparcament per incrementar la disponibilitat per als usuaris i veïns i una franja verda, amb arbres, per separar-la dels habitatges.
Darrere del carrer Nou, a l’altra banda de la parcel·la ara buida on anirà Mercadona, s’està acabant de construir una promoció de 132 habitatges d’1, 2, 3 i 4 habitacions. La promotora en aquest cas és Sacresa. És una de les diverses promocions que s'aixequen en aquests moments a Can Gambús, on també es construeixen equipaments com un tanatori privat i una llar-residència i centre ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual en procés d’envelliment que gestionarà CIPO. A banda, l'Ajuntament de Sabadell, a través de Vimusa, està construint la promoció Can Gambús 2 que tindrà 108 habitatges repartits en dos edificis entre els carrers de Malta i el Kurdistan.