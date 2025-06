Àltima obrirà un nou tanatori a Sabadell situat a Can Gambús

La funerària Àltima (Altregara Serveis Funeraris SL) construirà el seu primer tanatori a Sabadell a la ronda de Jean Monnet, 122, al barri de Can Gambús, segons han confirmat fonts municipals. L'empresa ha rebut aquest dimecres la llicència d'obres per part de l'Ajuntament, de manera que podria començar els treballs a partir d'ara, tot i que el calendari previst pel projecte encara s'ha de concretar.

D'aquesta manera, el tanatori se suma al que la funerària Torra també preveu construir al carrer de Raimon Casellas, 134 (Gràcia) amb la previsió d'iniciar les obres el segon semestre d'enguany i inaugurar-lo a finals de 2027. L'empresa sabadellenca Torra vol assegurar-se així disposar d'instal·lacions per poder continuar la seva activitat després del 31 de desembre de 2027, que és quan se li acabava la concessió del tanatori municipal de Sabadell. El conseller delegat de Torra, Xavier Pons, va explicar al Diari el passat mes de febrer que, independentment de si es tornessin a presentar al concurs i guanyessin o no la concessió de nou, "hem volgut fer-ho sense pensar en el [proper] concurs sinó pensant que el 1997 es va liberalitzar el sector i abans eren més concessions i monopolis, ara ja no és així i hem decidit començar l’aventura sols les dues famílies que dirigim l’empresa”. Per tant, a finals de 2027 a Sabadell podrien estar oberts tres tanatoris: l'actual, el nou de Torra i el que vol construir Àltima.

Per part de l'Ajuntament, la voluntat expressada pel Govern és traslladar el tanatori municipal al costat del cementiri tal com ja contempla el pla director del cementiri del 2008. D'una banda, per tenir agrupades les dues instal·lacions i el crematori; i, alhora, per reduir el trànsit de vehicles de la ronda d'Orient, pacificada fa dos anys. A hores d'ara, però, aquest trasllat no té projecte ni data d'execució aprovats.

On es pot construir un tanatori?

Encara que a Sabadell actualment només hi hagi el tanatori municipal, al barri de Covadonga, el planejament urbanístic local permet construir-ne en altres llocs: el polígon Sud-oest, al barri de Gràcia –zona on hi haurà el de Torra– té qualificades per acollir un tanatori totes les parcel·les entre els carrers de Narcís Monturiol, Joaquim Blume i la Gran Via, i d'altres als carrers de Bocaccio, Rocafort i Raimon Casellas; Sant Pau de Riu-sec; diverses parcel·les que hi ha abans i després del pont de Castellar –polígon de la Llanera-; també a Can Roqueta i dues parcel·les de Can Gambús, entre la ronda Oest i la ronda de Jean Monet.

La funerària Torra construirà un nou tanatori a Gràcia, actualment un solar, al carrer de Raimon Casellas

Víctor Castillo

Aquestes ubicacions es van aprovar el 2020, amb una modificació del Pla general d'ordenació dels serveis funeraris, després de descartar la sol·licitud de l'empresa Mémora per instal·lar un tanatori a la rambla d'Ibèria –molt a prop de la plaça del Mil·lenari–, idea que va topar amb el rebuig per part de veïns de la zona, entre els barris de Can Feu (sector Planetes) i Gràcia. Anys després, el maig de 2023 la mateixa companyia va obrir una oficina d'informació i vendes a la plaça del Mercat, però la va tancar just abans de complir un any.